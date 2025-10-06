Зацвела самая засушливая пустыня

Валенсия (Испания). Портреты Урсулы фон дель Ляйен, Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа на марше пропалестинских активистов
Газа (Палестина). Дым поднимается у лагеря беженцев Нусейрат, где в результате израильских атак не осталось практически ни одного целого здания
Порт-о-Пренс (Гаити). Похороны одиннадцати жертв атаки беспилотников – жителей трущоб. Атаке подвергся главарь банды трущоб
Дамаск (Сирия). Первые после смены власти выборы в парламент. В законодательный орган страны входят 210 депутатов, из которых 70 назначает президент, а 140 избираются специальной коллегией из 7 тысяч человек
Каракас (Венесуэла). Шествие в честь врача Хосе Грегорио Эрнандеса (1864-1919) и монахини Кармен Рендилес Мартинес (1903-1977), которые будут канонизированы и объявлены святыми Католической церковью
Катманду (Непал). Муссонные облака нависли над городом после сильных дождей
Пустыня Атакама (Чили). Самая засушливая пустыня в мире зацвела