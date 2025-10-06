USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Трамп назвал дату боя UFC на территории Белого дома

01:45 387

Американский президент Дональд Трамп анонсировал поединок промоушена UFC, который состоится прямо на территории Белого дома. Трансляция его заявления велась на сайте Белого дома.

Выступая на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния, Трамп объявил, что большое событие пройдет 14 июня 2026 года. Предположительно, бой за звание чемпиона UFC будет развернут на лужайке перед Белым домом. Его должны приурочить к 250-летию со дня подписания Декларации о независимости США.

К настоящему времени не подтверждены ни официальные разрешения, ни вопросы логистики. Подробности турнира не приводятся.

Ранее экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор подтвердил свое участие в состязании, заявив, что в рамках турнира он проведет поединок против американца Майка Чендлера.

Последний на данный момент поединок Макгрегор провел летом 2021 года. Боец уступил американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в боях.

Зацвела самая засушливая пустыня
Зацвела самая засушливая пустыня объектив haqqin.az
01:27 1285
Ожесточенные бои между сирийской армией и курдами
Ожесточенные бои между сирийской армией и курдами
00:48 992
И Эрдоган едет в Азербайджан
И Эрдоган едет в Азербайджан обновлено 00:23
00:23 4312
Международный фестиваль барбекю в Шемахе
Международный фестиваль барбекю в Шемахе фото; видео
5 октября 2025, 23:45 1602
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям обновлено 23:12
5 октября 2025, 23:12 4740
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси обновлено 21:05
5 октября 2025, 21:05 3510
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
5 октября 2025, 12:42 9206
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 3955
Еще одна «железная леди»
Еще одна «железная леди» новый мир
5 октября 2025, 11:40 7014
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео, обновлено
5 октября 2025, 20:36 8052
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию
5 октября 2025, 19:27 4678

