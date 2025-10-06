Золото вновь рвется ввысь

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex (входит в группу Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $3 949 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 06:02 по бакинскому времени, стоимость золота достигала $3 950 за тройскую унцию, прибавляя 0,97%. К 06:12 рост замедлился, и цена опустилась до $3 947,4 за унцию (+0,9%).

Согласно данным агентства Bloomberg, с начала 2025 года золото подорожало почти на 50%. Одним из ключевых факторов роста стала сохраняющаяся экономическая и геополитическая неопределенность на фоне возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

В августе 2025 года центральные банки приобрели около 15 тонн золота. При этом единственными регуляторами, осуществлявшими продажи, стали центробанки России и Индонезии.