Китай покупает иранскую нефть по хитрой схеме

Иран поставляет нефть в Китай по бартерной схеме, предполагающей строительство инфраструктурных объектов на иранской территории в обмен на сырье, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников западных стран.

По данным издания, в схемах поставок иранской нефти задействованы китайская страховая компания Sinosure и финансовая организация Chuxin. Расчеты проводятся в обход международной банковской системы, а часть средств направляется на реализацию инфраструктурных проектов в Иране. В частности, в прошлом году около $8,4 млрд из платежей за нефть были вложены в масштабные стройки, которые Китай ведет на территории исламской республики.

Как отмечает WSJ, с начала 2000-х годов Пекин обязался инвестировать в инфраструктуру Ирана около $25 млрд, при этом с 2021 года объемы таких работ заметно выросли. Кроме того, Тегеран использует доходы от экспорта нефти для прямой закупки китайских товаров.