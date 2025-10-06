USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Китай покупает иранскую нефть по хитрой схеме

09:58

Иран поставляет нефть в Китай по бартерной схеме, предполагающей строительство инфраструктурных объектов на иранской территории в обмен на сырье, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников западных стран.

По данным издания, в схемах поставок иранской нефти задействованы китайская страховая компания Sinosure и финансовая организация Chuxin. Расчеты проводятся в обход международной банковской системы, а часть средств направляется на реализацию инфраструктурных проектов в Иране. В частности, в прошлом году около $8,4 млрд из платежей за нефть были вложены в масштабные стройки, которые Китай ведет на территории исламской республики.

Как отмечает WSJ, с начала 2000-х годов Пекин обязался инвестировать в инфраструктуру Ирана около $25 млрд, при этом с 2021 года объемы таких работ заметно выросли. Кроме того, Тегеран использует доходы от экспорта нефти для прямой закупки китайских товаров. 

Меркель обвинила Польшу и страны Балтии
Меркель обвинила Польшу и страны Балтии
10:46
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма обновлено 10:58
10:58
Командующий иранским флотом в Петербурге проведет переговоры с азербайджанцами
Командующий иранским флотом в Петербурге проведет переговоры с азербайджанцами
10:23
Путин делает все, чтобы Tomahawk не попали в Киев
Путин делает все, чтобы Tomahawk не попали в Киев ISW
10:06
Зацвела самая засушливая пустыня
Зацвела самая засушливая пустыня
01:27
Ожесточенные бои между сирийской армией и курдами
Ожесточенные бои между сирийской армией и курдами
00:48
И Эрдоган едет в Азербайджан
И Эрдоган едет в Азербайджан обновлено 00:23
00:23
Международный фестиваль барбекю в Шемахе
Международный фестиваль барбекю в Шемахе
5 октября 2025, 23:45
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям обновлено 23:12
5 октября 2025, 23:12
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси обновлено 21:05
5 октября 2025, 21:05
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
5 октября 2025, 12:42

