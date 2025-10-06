Путин делает все, чтобы Tomahawk не попали в Киев

Российский президент Владимир Путин пытается воздействовать на США, чтобы отговорить их от передачи Украине крылатых ракет Tomahawk и добиться уступок в конфликте, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В отчете ISW ссылаются на интервью Путина от 5 октября, где он заявил, что поставки Tomahawk «приведут к уничтожению зарождающейся позитивной тенденции» в отношениях между Москвой и Вашингтоном. По мнению аналитиков института, этим сообщением российский лидер пытается связать улучшение американо-российских отношений с ограничением военной помощи Украине.

ISW отмечает, что Путин использует разные подходы — от угроз ухудшения двусторонних отношений до умаления эффективности оружия — с целью повлиять на решения Вашингтона. Аналитики напоминают, что аналогичные аргументы прозвучали ранее, когда обсуждалась возможная передача Украине ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams.

В материале также приводятся оценки эффективности Tomahawk для украинских сил. Эксперты ISW указывают, что модификации ракет с дальностью до 2,5 тыс. км покрывают не менее 1 945 российских военных объектов; модификации с дальностью 1 600 км — не менее 1 655 объектов. По мнению института, удары такими ракетами могли бы существенно повредить ключевые военные цели вглуби России, в том числе заводы по производству ударных беспилотников и авиабазы.

Отмечается, что США рассматривают вопрос о передаче Tomahawk Украине, но окончательное решение, как ожидается, примет лично президент Дональд Трамп; источники Reuters выражали сомнения из-за ограниченных запасов этих ракет.

ISW также напоминает, что Украина начала массовое производство собственной крылатой ракеты FP-5 Flamingo с заявленной дальностью 3 000 км и боевой частью 1 150 кг, однако испытания еще не завершены, и наращивание производства требует времени.