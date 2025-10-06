InnMedia запускает первый флагманский продукт: независимый информационно-аналитический портал Techxəbər

После трех лет интенсивных исследований и разработок компания Innovation Media Services (InnMedia) представила свой первый флагманский продукт – https://techxeber.az . Это первый отечественный программный комплекс на базе искусственного интеллекта (ИИ) в сфере автоматизации медиа, разработанный в соответствии со Стратегией искусственного интеллекта Азербайджана на 2025–2028 годы, утвержденной президентом АР 19 марта 2025 года.

Платформа нового поколения InnMedia занимается созданием RaaS (Results as a Service) решений полного цикла автоматизации на базе ИИ, объединяющих редакционную работу, производство и распространение медиаконтента. За три года компания разработала уникальную платформу, которая:

• автоматизирует журналистскую деятельность и процесс создания материалов;

• обеспечивает генерацию текстов, изображений, аудио и видео в едином цикле;

• позволяет мгновенно публиковать контент в социальных сетях;

• включает инструменты рекламного продвижения и привлечения трафика в полностью автоматическом режиме.

О портале TechXəbər

TechXəbər – это независимый аналитическо-информационный новостной портал, официально зарегистрированный в Медиареестре Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики. Портал предоставляет новости и аналитические статьи в сферах науки, космоса, инноваций, технологий, искусственного интеллекта, робототехники и стартапов. На techxeber.az также публикуются официальные курсы всех самых известных криптовалют в AZN.

Теперь читатели получают доступ к материалам не только в текстовом, но и в аудиоформате - можно слушать новости и подкасты в дороге или за рулем, что повышает безопасность и удобство восприятия информации.

Инновации и защита контента

В числе передовых решений InnMedia:

• автоматическая генерация редакционных изображений для соблюдения закона об авторском праве;

• встроенный функционал борьбы с фейками и дезинформацией;

• полная интеграция с основными рекламными системами и аналитикой;

Перспективы

Уже сейчас к InnMedia поступили запросы от ведущих медиаплатформ, начаты переговоры о внедрении разработанной RaaS платформы по стандартам White Label в работу других онлайн-СМИ в регионе.

«Мы верим, что будущее медиа за искусственным интеллектом, автоматизацией и робототехникой. TechXəbər — это только первый шаг. Наша цель — вывести медиаотрасль Азербайджана на качественно новый уровень, сделать ее технологическим лидером в регионе», — отметили в руководстве InnMedia.