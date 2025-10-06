Командующий иранским флотом в Петербурге проведет переговоры с азербайджанцами

Командующий военно-морскими силами армии Ирана Шахрам Ирани прибыл в Санкт-Петербург для участия во встрече командующих ВМС стран Каспийского моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Ирана.
«Командующий ВМС армии Ирана прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании командующих военно-морскими силами стран Каспийского моря», - написало ведомство в своем Telegram-канале.
В свою очередь, гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что в Санкт-Петербурге он проведет переговоры с командующими военно-морского флота России, военно-морских сил Азербайджана и Казахстана, а также посетит «несколько военно-морских баз» в Финском заливе.