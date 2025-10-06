Индийцы покупают еще пять С-400

Правительство Индии изучает возможность закупки еще пяти российских систем ПВО С-400 «Триумф», сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на инсайдеров в оборонной сфере.

По данным издания, на этой неделе представители Минобороны Индии встретятся с российскими коллегами для обсуждения вопросов совместного производства или прямых поставок зенитных ракетных комплексов С-400 с целью укрепления оборонного потенциала страны.

Источники отмечают, что дополнительные пять систем необходимы Нью-Дели для защиты протяженной береговой линии Индии длиной более 7 тыс. километров, а также для устранения уязвимостей в системе ПВО северного командования.

Ожидается, что окончательное межправительственное соглашение будет подписано до визита российского президента Владимира Путина в Индию, запланированного на начало декабря в рамках ежегодного российско-индийского саммита.