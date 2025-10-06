USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Индийцы покупают еще пять С-400

10:31 417

Правительство Индии изучает возможность закупки еще пяти российских систем ПВО С-400 «Триумф», сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на инсайдеров в оборонной сфере.

По данным издания, на этой неделе представители Минобороны Индии встретятся с российскими коллегами для обсуждения вопросов совместного производства или прямых поставок зенитных ракетных комплексов С-400 с целью укрепления оборонного потенциала страны.

Источники отмечают, что дополнительные пять систем необходимы Нью-Дели для защиты протяженной береговой линии Индии длиной более 7 тыс. километров, а также для устранения уязвимостей в системе ПВО северного командования.

Ожидается, что окончательное межправительственное соглашение будет подписано до визита российского президента Владимира Путина в Индию, запланированного на начало декабря в рамках ежегодного российско-индийского саммита.

Меркель обвинила Польшу и страны Балтии
Меркель обвинила Польшу и страны Балтии
10:46 461
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма обновлено 10:58; видео
10:58 966
Командующий иранским флотом в Петербурге проведет переговоры с азербайджанцами
Командующий иранским флотом в Петербурге проведет переговоры с азербайджанцами
10:23 865
Путин делает все, чтобы Tomahawk не попали в Киев
Путин делает все, чтобы Tomahawk не попали в Киев ISW
10:06 1238
Зацвела самая засушливая пустыня
Зацвела самая засушливая пустыня объектив haqqin.az
01:27 8191
Ожесточенные бои между сирийской армией и курдами
Ожесточенные бои между сирийской армией и курдами
00:48 3949
И Эрдоган едет в Азербайджан
И Эрдоган едет в Азербайджан обновлено 00:23
00:23 9511
Международный фестиваль барбекю в Шемахе
Международный фестиваль барбекю в Шемахе фото; видео
5 октября 2025, 23:45 4652
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям обновлено 23:12
5 октября 2025, 23:12 5461
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси обновлено 21:05
5 октября 2025, 21:05 4908
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
5 октября 2025, 12:42 10573

