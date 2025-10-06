Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма

В ночь на 6 октября украинские беспилотники нанесли мощный удар по Феодосии в Крыму. Целью стала одна из крупнейших нефтебаз Крыма — Феодосийский нефтеперевалочный терминал, где загорелись резервуары с топливом. Свет пожара был виден на десятки километров.

Кадры с последствиями попаданий публиковали в сети местные жители.

По сообщениям, удар беспилотников пришелся на большие резервуары с горюче-смазочными материалами. В результате атаки на нефтебазе возник пожар.

«Вспыхнувший пожар на нефтебазе в Феодосии видно с расстояния более 30 километров», - сообщали в сети.

Очевидцы сообщали о серии взрывов на территории терминала: огонь охватил резервуары с горючим, вероятно, те, которые остались уцелевшими после предыдущих атак. Отметим, что ранее в результате ударов из 34 хранилищ сохранились только 22.

Также отмечалось, что пожар на нефтяном терминале быстро потушить не удастся.

Отметим, что Феодосийский нефтеперевалочный терминал уже неоднократно становился мишенью украинских атак, так как через него Россия обеспечивает топливом свои военные подразделения в Крыму и на южном направлении.