Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма

В ночь на 6 октября украинские беспилотники нанесли мощный удар по Феодосии в Крыму. Целью стала одна из крупнейших нефтебаз Крыма — Феодосийский нефтеперевалочный терминал, где загорелись резервуары с топливом. Свет пожара был виден на десятки километров.
Кадры с последствиями попаданий публиковали в сети местные жители.
По сообщениям, удар беспилотников пришелся на большие резервуары с горюче-смазочными материалами. В результате атаки на нефтебазе возник пожар.
«Вспыхнувший пожар на нефтебазе в Феодосии видно с расстояния более 30 километров», - сообщали в сети.
Очевидцы сообщали о серии взрывов на территории терминала: огонь охватил резервуары с горючим, вероятно, те, которые остались уцелевшими после предыдущих атак. Отметим, что ранее в результате ударов из 34 хранилищ сохранились только 22.
Также отмечалось, что пожар на нефтяном терминале быстро потушить не удастся.
Отметим, что Феодосийский нефтеперевалочный терминал уже неоднократно становился мишенью украинских атак, так как через него Россия обеспечивает топливом свои военные подразделения в Крыму и на южном направлении.
October 6, 2025
В ночь на 6 октября в результате атаки украинских дронов в Дзержинске Нижегородской области России прогремели взрывы. После них вспыхнул пожар.
Местные жители утверждали, что под прицелом оказался местный завод имени Свердлова. Это предприятие входит в российский ВПК и является одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России.
Об атаке дронов на Дзержинск Нижегородской области первыми начали писать местные паблики.
Россияне в соцсетях утверждали, что первый взрыв над городом слышали примерно в 02:50 по местному времени. После этого, по разным версиям, в течение часа прозвучало от 25 до свыше 30 взрывов.
Отметим, что украинские паблики также сообщают о прилете по заводу им. Свердлова в Дзержинске.
October 6, 2025