Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2021 году Польша и страны Балтии помешали провести прямые переговоры с Россией. По ее словам, это повлияло на дальнейшее развитие событий.

В интервью венгерскому изданию Partizan Меркель рассказала, что идея о переговорах с Россией обсуждалась еще до начала войны, однако Польша и страны Балтии не поддержали инициативу. Они опасались, что Евросоюз не сможет выработать общую позицию по отношению к Москве.

Бывший канцлер отметила, что отсутствие прямого диалога с российским президентом Владимиром Путиным сыграло важную роль в последующих событиях.

«Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», — отметила Меркель.

По ее словам, добиться этого можно только в том случае, если Европа «выступит в качестве реального сдерживающего фактора и поддержит Украину».

