Три причины отставки премьера Франции

Себастьян Лекорню, ушедший в отставку с поста премьер-министра Франции, назвал три основные причины своего решения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
«В этот понедельник утром условия, необходимые для того, чтобы я мог выполнять функции премьер-министра и позволить правительству выступить завтра перед Национальным собранием (нижней палатой парламента), более не соблюдены», – сказал Лекорню на пресс-конференции.
Первой причиной, по словам политика, стала реакция оппозиции на его обещание не применять статью 49.3 Конституции, позволяющую правительству принимать законопроекты, в том числе бюджет и социальные инициативы, без голосования в парламенте. Он отметил, что, несмотря на важность этого шага, оппозиционные силы сделали вид, что не заметили «прорыва».
В качестве второй причины Лекорню указал поведение парламентских партий. По его словам, они продолжают вести себя так, будто обладают абсолютным большинством, и каждая стремится к полному утверждению лишь собственной программы.
«Третье – состав правительства в рамках общего фундамента не был рабочим и привел к пробуждению некоторых партийных амбиций, иногда связанных с будущими президентскими выборами, что, впрочем, вполне законно», – отметил он.
*** 12:49
Европейские фондовые рынки снизились в понедельник на фоне новой политической нестабильности во Франции, которая негативно сказалась на внутреннем рынке страны, сообщает портал Investing.
Отставка Лекорню, давнего соратника французского президента Эммануэля Макрона, усиливает текущий политический кризис в одной из ведущих экономик Европы, отмечает портал.
К 12:04 по бакинскому времени индекс CAC 40 во Франции снизился на 2,1%. В то же время общеевропейский Stoxx 600 потерял 0,4%, немецкий DAX опустился на 0,2%, а британский FTSE 100 снизился на 0,2%. Особенно заметным падение оказалось среди банков валютной зоны евро, чему способствовали снижение акций французских кредиторов, таких как BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole.
В целом французская биржа потеряла 1,7%, а местные банки – от 4% до 5%.
Энергетические акции помогли сгладить общее снижение на рынке благодаря резкому росту цен на нефть после объявления ОПЕК+ о меньшем, чем ожидалось увеличении добычи в выходные дни. Технологический сектор также показал положительную динамику, чему способствовал рост акций производителя полупроводников ASML более чем на 1%, указывает портал.
* * * 12:01
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, назначенный на пост 9 сентября, в понедельник подал в отставку. Об этом сообщает BFM со ссылкой на Елисейский дворец.
Отмечается, что президент Эммануэль Макрон уже принял ее.
Лишь накануне Лекорню объявил состав нового правительства, в котором ряд министров из прежнего кабинета сохранили свои посты.
По данным американского издания The New York Times, обновленный кабинет, в который вошли представители центристских и консервативных кругов, во многом повторяет структуру двух предыдущих составов. В издании полагают, что появление в правительстве новых лиц и переход некоторых министров на другие посты существенно не изменит ситуацию.
Газета напоминает, что нижняя палата французского парламента остается в состоянии политического тупика. Так, правоцентристская коалиция президента Макрона сталкивается с жестким сопротивлением со стороны левых и ультраправых партий. В этом контексте, отмечает NYT, Лекорню оказался ограничен в выборе состава кабинета, что вызывает у издания сомнения в устойчивости нового правительства.