Три причины отставки премьера Франции

Себастьян Лекорню, ушедший в отставку с поста премьер-министра Франции, назвал три основные причины своего решения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«В этот понедельник утром условия, необходимые для того, чтобы я мог выполнять функции премьер-министра и позволить правительству выступить завтра перед Национальным собранием (нижней палатой парламента), более не соблюдены», – сказал Лекорню на пресс-конференции.

Первой причиной, по словам политика, стала реакция оппозиции на его обещание не применять статью 49.3 Конституции, позволяющую правительству принимать законопроекты, в том числе бюджет и социальные инициативы, без голосования в парламенте. Он отметил, что, несмотря на важность этого шага, оппозиционные силы сделали вид, что не заметили «прорыва».

В качестве второй причины Лекорню указал поведение парламентских партий. По его словам, они продолжают вести себя так, будто обладают абсолютным большинством, и каждая стремится к полному утверждению лишь собственной программы.

«Третье – состав правительства в рамках общего фундамента не был рабочим и привел к пробуждению некоторых партийных амбиций, иногда связанных с будущими президентскими выборами, что, впрочем, вполне законно», – отметил он.