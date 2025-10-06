USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Три причины отставки премьера Франции

обновлено 13:57
13:57 1592

Себастьян Лекорню, ушедший в отставку с поста премьер-министра Франции, назвал три основные причины своего решения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«В этот понедельник утром условия, необходимые для того, чтобы я мог выполнять функции премьер-министра и позволить правительству выступить завтра перед Национальным собранием (нижней палатой парламента), более не соблюдены», – сказал Лекорню на пресс-конференции.

Первой причиной, по словам политика, стала реакция оппозиции на его обещание не применять статью 49.3 Конституции, позволяющую правительству принимать законопроекты, в том числе бюджет и социальные инициативы, без голосования в парламенте. Он отметил, что, несмотря на важность этого шага, оппозиционные силы сделали вид, что не заметили «прорыва».

В качестве второй причины Лекорню указал поведение парламентских партий. По его словам, они продолжают вести себя так, будто обладают абсолютным большинством, и каждая стремится к полному утверждению лишь собственной программы.

«Третье – состав правительства в рамках общего фундамента не был рабочим и привел к пробуждению некоторых партийных амбиций, иногда связанных с будущими президентскими выборами, что, впрочем, вполне законно», – отметил он.

*** 12:49

Европейские фондовые рынки снизились в понедельник на фоне новой политической нестабильности во Франции, которая негативно сказалась на внутреннем рынке страны, сообщает портал Investing.

Отставка Лекорню, давнего соратника французского президента Эммануэля Макрона, усиливает текущий политический кризис в одной из ведущих экономик Европы, отмечает портал.

К 12:04 по бакинскому времени индекс CAC 40 во Франции снизился на 2,1%. В то же время общеевропейский Stoxx 600 потерял 0,4%, немецкий DAX опустился на 0,2%, а британский FTSE 100 снизился на 0,2%. Особенно заметным падение оказалось среди банков валютной зоны евро, чему способствовали снижение акций французских кредиторов, таких как BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole.

В целом французская биржа потеряла 1,7%, а местные банки – от 4% до 5%.

Энергетические акции помогли сгладить общее снижение на рынке благодаря резкому росту цен на нефть после объявления ОПЕК+ о меньшем, чем ожидалось увеличении добычи в выходные дни. Технологический сектор также показал положительную динамику, чему способствовал рост акций производителя полупроводников ASML более чем на 1%, указывает портал.

* * * 12:01

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, назначенный на пост 9 сентября, в понедельник подал в отставку. Об этом сообщает BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что президент Эммануэль Макрон уже принял ее.

Лишь накануне Лекорню объявил состав нового правительства, в котором ряд министров из прежнего кабинета сохранили свои посты.

По данным американского издания The New York Times, обновленный кабинет, в который вошли представители центристских и консервативных кругов, во многом повторяет структуру двух предыдущих составов. В издании полагают, что появление в правительстве новых лиц и переход некоторых министров на другие посты существенно не изменит ситуацию.

Газета напоминает, что нижняя палата французского парламента остается в состоянии политического тупика. Так, правоцентристская коалиция президента Макрона сталкивается с жестким сопротивлением со стороны левых и ультраправых партий. В этом контексте, отмечает NYT, Лекорню оказался ограничен в выборе состава кабинета, что вызывает у издания сомнения в устойчивости нового правительства.

Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 362
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 1176
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7078
Орбан в Габале
Орбан в Габале фото
13:46 833
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма видео; обновлено 10:58
10:58 5778
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию; все еще актуально
5 октября 2025, 19:27 6669
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
13:01 1587
Встречи Ильхама Алиева в Габале
Встречи Ильхама Алиева в Габале фото
12:57 1578
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
12:45 1072
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
12:29 2649
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема
5 октября 2025, 22:53 5296

ЭТО ВАЖНО

Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 362
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 1176
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7078
Орбан в Габале
Орбан в Габале фото
13:46 833
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма видео; обновлено 10:58
10:58 5778
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию; все еще актуально
5 октября 2025, 19:27 6669
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
13:01 1587
Встречи Ильхама Алиева в Габале
Встречи Ильхама Алиева в Габале фото
12:57 1578
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
12:45 1072
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
12:29 2649
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема
5 октября 2025, 22:53 5296
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться