Американские аккумуляторы спасут Украину зимой

Власти Украины разместили в Киеве и Днепропетровской области сеть аккумуляторных систем американского производства, которые помогут энергосектору страны справиться с зимними нагрузками в условиях российских атак. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Суммарная мощность установленных аккумуляторных систем достигает 200 МВт, чего достаточно для снабжения электричеством в течение двух часов около 600 тыс. домохозяйств. Как отметил руководитель направления систем накопления энергии компании ДТЭК Вадим Уткин, подобные мощности дадут инженерам время на восстановление сетей после обстрелов и помогут избежать отключений электроэнергии.

«Системы батарей призваны затыкать дыры и стабилизировать подачу энергии в Украине, предоставляя альтернативный источник питания, даже если основная сеть подвергнется атаке», — отмечает издание.

Шесть так называемых «батарейных парков» – ряды белых модулей высотой около 2,5 метра – размещены в Киеве и Днепропетровской области. Их точное местоположение не раскрывается из соображений безопасности, чтобы избежать возможных ударов. Засекречены также детали системы защиты, включая используемые средства ПВО.

Как отмечает WSJ, главное преимущество таких установок в их модульной структуре: каждый блок можно быстро отключить и заменить, не влияя на работу всей системы.

О запуске масштабного проекта по внедрению систем накопления энергии компания ДТЭК объявила в июле 2025 года. Он реализуется совместно с американской компанией Fluence и предусматривает установку 698 аккумуляторных модулей общей мощностью 200 МВт. По данным WSJ, стоимость проекта составила $140 млн.