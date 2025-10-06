USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Американские аккумуляторы спасут Украину зимой

12:17 1043

Власти Украины разместили в Киеве и Днепропетровской области сеть аккумуляторных систем американского производства, которые помогут энергосектору страны справиться с зимними нагрузками в условиях российских атак. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Суммарная мощность установленных аккумуляторных систем достигает 200 МВт, чего достаточно для снабжения электричеством в течение двух часов около 600 тыс. домохозяйств. Как отметил руководитель направления систем накопления энергии компании ДТЭК Вадим Уткин, подобные мощности дадут инженерам время на восстановление сетей после обстрелов и помогут избежать отключений электроэнергии.

«Системы батарей призваны затыкать дыры и стабилизировать подачу энергии в Украине, предоставляя альтернативный источник питания, даже если основная сеть подвергнется атаке», — отмечает издание.

Шесть так называемых «батарейных парков» – ряды белых модулей высотой около 2,5 метра –  размещены в Киеве и Днепропетровской области. Их точное местоположение не раскрывается из соображений безопасности, чтобы избежать возможных ударов. Засекречены также детали системы защиты, включая используемые средства ПВО.

Как отмечает WSJ, главное преимущество таких установок в их модульной структуре: каждый блок можно быстро отключить и заменить, не влияя на работу всей системы.

О запуске масштабного проекта по внедрению систем накопления энергии компания ДТЭК объявила в июле 2025 года. Он реализуется совместно с американской компанией Fluence и предусматривает установку 698 аккумуляторных модулей общей мощностью 200 МВт. По данным WSJ, стоимость проекта составила $140 млн.

Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 364
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 1177
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7078
Орбан в Габале
Орбан в Габале фото
13:46 836
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма видео; обновлено 10:58
10:58 5779
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию; все еще актуально
5 октября 2025, 19:27 6669
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
13:01 1589
Встречи Ильхама Алиева в Габале
Встречи Ильхама Алиева в Габале фото
12:57 1580
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
12:45 1072
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
12:29 2650
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема
5 октября 2025, 22:53 5296

