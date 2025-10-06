В Баку обсудили «Новые вызовы в образовании»

В Бакинском славянском университете (БСУ) прошел VI Международный форум «Новые вызовы в образовании». Форум, посвященный «Году Конституции и Суверенитета», проводился под девизом «Более образованное будущее», рассказали в Министерстве науки и образования.

Модератор форума, руководитель платформы T-Network Джафар Мансими, выступая с вступительной речью, рассказал о задачах и важности форума. Он отметил, что основная цель организации форума — обсудить новые вызовы в сфере образования, привлечь внимание к вопросам качественного образования для всех.

Заместитель министра науки и образования Идрис Исаев отметил, что такие глобальные вызовы, как новые технологии, искусственный интеллект, цифровизация и изменение климата, сегодня требуют формирования новых подходов в образовании. Замминистра заявил, что молодежь Азербайджана должна приобретать новые знания и навыки в соответствии с этими вызовами. Именно поэтому от нее требуются аналитическая и гибкая работа, умение работать в команде, креативность и другие навыки XXI века.

Коснувшись важной роли образования в формировании экономической мощи каждого государства, обеспечении социального благополучия населения, сохранении национально-культурных ценностей, Идрис Исаев подчеркнул, что развивается та страна, которая уделяет внимание и заботу образованию, инвестирует в человеческий капитал.

Ректор БСУ Анар Нагиев еще раз подчеркнул, что будущее народа и страны зависит от развития образования, воспитания грамотной и патриотичной молодежи, обратил внимание на большую ответственность, которая ложится на каждого в этом деле.

Директор Департамента по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреас Шлейхер отметил, что в современном процессе обучения особое внимание следует уделять навыкам мышления, решения проблем и творческому подходу.