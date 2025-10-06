В Баку обсудили «Новые вызовы в образовании»

В Бакинском славянском университете (БСУ) прошел VI Международный форум «Новые вызовы в образовании». Форум, посвященный «Году Конституции и Суверенитета», проводился под девизом «Более образованное будущее», рассказали в Министерстве науки и образования.
В начале мероприятия после исполнения Государственного гимна участники минутой молчания почтили память шехидов.
Модератор форума, руководитель платформы T-Network Джафар Мансими, выступая с вступительной речью, рассказал о задачах и важности форума. Он отметил, что основная цель организации форума — обсудить новые вызовы в сфере образования, привлечь внимание к вопросам качественного образования для всех.
Заместитель министра науки и образования Идрис Исаев отметил, что такие глобальные вызовы, как новые технологии, искусственный интеллект, цифровизация и изменение климата, сегодня требуют формирования новых подходов в образовании. Замминистра заявил, что молодежь Азербайджана должна приобретать новые знания и навыки в соответствии с этими вызовами. Именно поэтому от нее требуются аналитическая и гибкая работа, умение работать в команде, креативность и другие навыки XXI века.
Коснувшись важной роли образования в формировании экономической мощи каждого государства, обеспечении социального благополучия населения, сохранении национально-культурных ценностей, Идрис Исаев подчеркнул, что развивается та страна, которая уделяет внимание и заботу образованию, инвестирует в человеческий капитал.
Ректор БСУ Анар Нагиев еще раз подчеркнул, что будущее народа и страны зависит от развития образования, воспитания грамотной и патриотичной молодежи, обратил внимание на большую ответственность, которая ложится на каждого в этом деле.
Директор Департамента по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреас Шлейхер отметил, что в современном процессе обучения особое внимание следует уделять навыкам мышления, решения проблем и творческому подходу.
Говоря об интеграции искусственного интеллекта в систему образования, Шлейхер сослался на исследование ОЭСР «Исследование E2040 – процветание вместе: учителя-люди и агенты ИИ в классах будущего» и отметил, что в образовательной среде будущего настоящие учителя и искусственный интеллект будут выступать «дополняющими партнерами». Учителя сосредоточатся на моральных и творческих аспектах обучения, а искусственный интеллект будет выполнять функции обработки данных, аналитической обратной связи и персонализированной поддержки.
Представитель ОЭСР подчеркнул, что системы образования должны быть готовы к сотрудничеству, а не к конфронтации между людьми и технологиями. Успешная школа будущего — это школа, которая разумно использует технологии, но никогда не теряет человеческого фактора. Говоря о важности совместной работы учителей, Андреас Шлейхер сказал, что коллективное участие в школах, то есть культура совместного принятия решений и ответственности, является одним из ключевых факторов, повышающих качество образования.
В рамках форума с докладами выступили руководитель Baltaş Group, известный турецкий психолог Аджар Балташ, генеральный директор Британской ассоциации поставщиков образовательных услуг Кэролайн Райт, директор Рижской классической государственной гимназии Роман Алиев, основатель Baltaş Group, известный турецкий психолог Зухал Балташ, получившая степень магистра в области образовательной политики и анализа в Гарвардском университете в рамках Государственной программы обучения за рубежом Лала Алиева и руководитель Эстонской академии карьерного образования Санем Али.
В рамках форума состоялись дискуссии на темы: «Как регулировать баланс эмоционального и искусственного интеллекта в образовании? Как обеспечить доступность качественного образования для всех и не допустить исключения ни одного обучающегося? На какой концепции успеха должны сосредоточиться участники образовательного процесса? Как все участники образовательного процесса могут быть вовлечены в процесс становления лучшей версии себя?» и другие вопросы.
Международный форум прошел в гибридном формате при содействии Министерства науки и образования, Фонда развития образования, Республиканского комитета Свободного профсоюза работников науки и образования, а также при организации Бакинского славянского университета и платформы T-Network для обмена опытом и коммуникации работников образования.