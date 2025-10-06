Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российской журналистке Ксении Собчак изложил свое видение мирного урегулирования, если бы оказался во главе украинского государства.

Арестович заявил, что первым делом полетел бы в Москву на переговоры, чтобы «начать подводить итоги отношений, начиная с 1991 года». По его словам, он сменил бы внешнюю и внутреннюю политику Украины, гарантируя, что страна «больше никогда не будет представлять угрозу» для России, при этом ожидая «аналогичных шагов» со стороны РФ.

«Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях как ФРГ и ГДР, когда ФРГ», — уточнил он, добавив, что при этом вывел бы украинские войска из этих регионов.

Кроме того, Арестович выразил готовность провести «совместный молебен» с президентом России Владимиром Путиным по погибшим и организовать «возложение цветов к памятникам жертв конфликта с обеих сторон».