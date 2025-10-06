USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым

12:29 2653

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российской журналистке Ксении Собчак изложил свое видение мирного урегулирования, если бы оказался во главе украинского государства.

Арестович заявил, что первым делом полетел бы в Москву на переговоры, чтобы «начать подводить итоги отношений, начиная с 1991 года». По его словам, он сменил бы внешнюю и внутреннюю политику Украины, гарантируя, что страна «больше никогда не будет представлять угрозу» для России, при этом ожидая «аналогичных шагов» со стороны РФ.

«Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях как ФРГ и ГДР, когда ФРГ», — уточнил он, добавив, что при этом вывел бы украинские войска из этих регионов.

Кроме того, Арестович выразил готовность провести «совместный молебен» с президентом России Владимиром Путиным по погибшим и организовать «возложение цветов к памятникам жертв конфликта с обеих сторон».

Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 371
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 1181
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7079
Орбан в Габале
Орбан в Габале фото
13:46 841
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма видео; обновлено 10:58
10:58 5781
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию; все еще актуально
5 октября 2025, 19:27 6669
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
13:01 1593
Встречи Ильхама Алиева в Габале
Встречи Ильхама Алиева в Габале фото
12:57 1584
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
12:45 1073
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
12:29 2654
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема
5 октября 2025, 22:53 5297

ЭТО ВАЖНО

Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 371
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 1181
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7079
Орбан в Габале
Орбан в Габале фото
13:46 841
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма видео; обновлено 10:58
10:58 5781
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию; все еще актуально
5 октября 2025, 19:27 6669
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
13:01 1593
Встречи Ильхама Алиева в Габале
Встречи Ильхама Алиева в Габале фото
12:57 1584
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
12:45 1073
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
12:29 2654
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема
5 октября 2025, 22:53 5297
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться