Операция ФСБ в синагогах

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили теракты на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

В Красноярске задержаны двое выходцев из одной из стран Центральной Азии, которые, по версии спецслужб, планировали привести в действие самодельное взрывное устройство в городской синагоге. По факту возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту и содействии террористической деятельности.

В Пятигорске же был задержан россиянин, готовивший поджог здания местной еврейской общины. При обыске у него изъяли бутылки с зажигательной смесью, два ножа и средства связи с перепиской, содержащей контакты с зарубежным координатором преступной деятельности. Возбуждено дело о приготовлении к теракту.

В марте ФСБ сообщила о предотвращении теракта в подмосковной синагоге, а в августе в Обнинске были задержаны двое подростков за попытку поджога еврейского культового объекта.