Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Операция ФСБ в синагогах

12:35 1453

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили теракты на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

В Красноярске задержаны двое выходцев из одной из стран Центральной Азии, которые, по версии спецслужб, планировали привести в действие самодельное взрывное устройство в городской синагоге. По факту возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту и содействии террористической деятельности.

В Пятигорске же был задержан россиянин, готовивший поджог здания местной еврейской общины. При обыске у него изъяли бутылки с зажигательной смесью, два ножа и средства связи с перепиской, содержащей контакты с зарубежным координатором преступной деятельности. Возбуждено дело о приготовлении к теракту.

В марте ФСБ сообщила о предотвращении теракта в подмосковной синагоге, а в августе в Обнинске были задержаны двое подростков за попытку поджога еврейского культового объекта.

Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 373
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 1183
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7080
Орбан в Габале
Орбан в Габале фото
13:46 843
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма видео; обновлено 10:58
10:58 5783
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию; все еще актуально
5 октября 2025, 19:27 6669
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
13:01 1594
Встречи Ильхама Алиева в Габале
Встречи Ильхама Алиева в Габале фото
12:57 1585
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
12:45 1073
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
12:29 2655
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема
5 октября 2025, 22:53 5297

