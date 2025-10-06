Цели науки и высшего образования обсуждают в Баку

Согласно сообщению пресс-службы Министерства науки и образования, в мероприятии приняли участие заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева, министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, заместители министра науки и образования, руководители соответствующих структурных подразделений министерства, ректоры высших учебных заведений.

В Бакинском государственном университете состоялась встреча, посвященная направлениям науки и высшего образования проекта «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы».

На заседании был представлен доклад на тему «Укрепление экосистемы науки и высшего образования». В презентации была изложена информация о результатах в сфере науки и высшего образования за 2022–2025 годы, направлениях деятельности, запланированных до 2030 года.

В ходе дискуссий были выделены такие приоритеты, как расширение охвата и доступности высшего образования, модернизация содержания и показателей качества, укрепление международной конкурентоспособности и мобильности, развитие науки и высшего образования в рамках государственно-частного партнерства, укрепление научного потенциала, обеспечение финансовой устойчивости.

Кроме того, были выдвинуты предложения по согласованию стратегических планов развития высших учебных заведений с социально-экономическими целями страны, расширению возможностей международного сотрудничества вузов, стимулированию научных исследований, ориентированных на результат.

Участники обменялись мнениями по вопросам определения приоритетов на предстоящий период, формирования экосистемы высшего образования, отвечающей современным требованиям, и дальнейшего усиления роли науки в развитии общества.