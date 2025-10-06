USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Цели науки и высшего образования обсуждают в Баку

фото
12:45 462

В Бакинском государственном университете состоялась встреча, посвященная направлениям науки и высшего образования проекта «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы».

Согласно сообщению пресс-службы Министерства науки и образования, в мероприятии приняли участие заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева, министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, заместители министра науки и образования, руководители соответствующих структурных подразделений министерства, ректоры высших учебных заведений.

На заседании был представлен доклад на тему «Укрепление экосистемы науки и высшего образования». В презентации была изложена информация о результатах в сфере науки и высшего образования за 2022–2025 годы, направлениях деятельности, запланированных до 2030 года.

В ходе дискуссий были выделены такие приоритеты, как расширение охвата и доступности высшего образования, модернизация содержания и показателей качества, укрепление международной конкурентоспособности и мобильности, развитие науки и высшего образования в рамках государственно-частного партнерства, укрепление научного потенциала, обеспечение финансовой устойчивости.

Кроме того, были выдвинуты предложения по согласованию стратегических планов развития высших учебных заведений с социально-экономическими целями страны, расширению возможностей международного сотрудничества вузов, стимулированию научных исследований, ориентированных на результат.

Участники обменялись мнениями по вопросам определения приоритетов на предстоящий период, формирования экосистемы высшего образования, отвечающей современным требованиям, и дальнейшего усиления роли науки в развитии общества.

Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 377
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 1186
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7081
Орбан в Габале
Орбан в Габале фото
13:46 845
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма видео; обновлено 10:58
10:58 5784
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию; все еще актуально
5 октября 2025, 19:27 6670
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
13:01 1596
Встречи Ильхама Алиева в Габале
Встречи Ильхама Алиева в Габале фото
12:57 1588
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
12:45 1074
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
12:29 2658
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема
5 октября 2025, 22:53 5297

ЭТО ВАЖНО

Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 377
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 1186
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7081
Орбан в Габале
Орбан в Габале фото
13:46 845
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма видео; обновлено 10:58
10:58 5784
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию; все еще актуально
5 октября 2025, 19:27 6670
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
13:01 1596
Встречи Ильхама Алиева в Габале
Встречи Ильхама Алиева в Габале фото
12:57 1588
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
12:45 1074
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
12:29 2658
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема
5 октября 2025, 22:53 5297
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться