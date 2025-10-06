USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Россия и Индия не оставляют шансов террористам

В Индии состоялась церемония открытия совместных российско-индийских учений «Индра-2025» на полигоне Махаджан, сообщили в Министерстве обороны России.

Маневры продлятся до 15 октября, они направлены на «отработку взаимодействия в борьбе с международным терроризмом», включая «совершенствование тактики ведения контртеррористических операций».

Как заявили в Минобороны РФ, в ходе учений планируется «отработка совместных тактических действий, организация связи и управления объединенной группировкой войск». Особое внимание при этом «уделяется повышению оперативной совместимости и обмену опытом по ведению боевых действий в современных условиях».

