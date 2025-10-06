Погода на завтра: тепло, сухо, местами туманно

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен туман, днем северо-западный ветер сменится юго-восточным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 16-18, днем – 21-26 градусов тепла.
В регионах страны ожидается преимущественно без осадков, однако днем местами возможны кратковременные дожди и туман. Преобладать будет восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 12-17, днем 23-28, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.