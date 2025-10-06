Ас-Сиси вспомнил про кровь и разрушения

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в речи по случаю годовщины войны с Израилем сказал, что обе стороны заплатили тяжелую цену кровью и разрушениями.

«Чтобы мир был прочным, он должен строиться на основе справедливости и честности, а не принуждения. Мы твердо верим, что настоящий мир на Ближнем Востоке будет достигнут только с созданием независимого палестинского государства, чтобы вернуть права их законным владельцам», - добавил он.

Напомним, в сентябре этого года ас-Сиси обратился с посланием к народу Израиля на арабо-исламском саммите в Катаре. Он заявил, что мир между Палестиной и Израилем «находится под угрозой из-за действий правительства Израиля».

По словам египетского источника, Абдель Фаттах ас-Сиси «проводит различие между народом Израиля и правительством, которое он считает экстремистским».