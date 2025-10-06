USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Ас-Сиси вспомнил про кровь и разрушения

12:54 695

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в речи по случаю годовщины войны с Израилем сказал, что обе стороны заплатили тяжелую цену кровью и разрушениями.

«Чтобы мир был прочным, он должен строиться на основе справедливости и честности, а не принуждения. Мы твердо верим, что настоящий мир на Ближнем Востоке будет достигнут только с созданием независимого палестинского государства, чтобы вернуть права их законным владельцам», - добавил он.

Напомним, в сентябре этого года ас-Сиси обратился с посланием к народу Израиля на арабо-исламском саммите в Катаре. Он заявил, что мир между Палестиной и Израилем «находится под угрозой из-за действий правительства Израиля».

По словам египетского источника, Абдель Фаттах ас-Сиси «проводит различие между народом Израиля и правительством, которое он считает экстремистским».

Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 386
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 1192
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7087
Орбан в Габале
Орбан в Габале фото
13:46 851
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма видео; обновлено 10:58
10:58 5790
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию; все еще актуально
5 октября 2025, 19:27 6671
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
13:01 1599
Встречи Ильхама Алиева в Габале
Встречи Ильхама Алиева в Габале фото
12:57 1594
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
12:45 1079
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
12:29 2662
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема
5 октября 2025, 22:53 5298

ЭТО ВАЖНО

