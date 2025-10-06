Встречи Ильхама Алиева в Габале

Согласно информации официального сайта главы государства, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены встречи Ильхама Алиева с Бинали Йылдырымом, а также его визиты в Азербайджан.

Было отмечено значение 12-го саммита Совета глав государств Организации тюркских государств, выражена уверенность, что этот саммит, как и другие организуемые в Азербайджане международные мероприятия, будет проведен на высоком уровне.

Выразив признательность Ильхаму Алиеву за поддержку деятельности Организации тюркских государств, Йылдырым подчеркнул, что Совет старейшин ОТГ и впредь продолжит вносить вклад в процесс развития сотрудничества между тюркскими государствами.

Генеральный секретарь поздравил Ильхама Алиева с достигнутыми в Вашингтоне при свидетельстве президента США Дональда Трампа результатами, связанными с мирной повесткой между Азербайджаном и Арменией.

Кубанычбек Омуралиев выразил Ильхаму Алиеву признательность за поддержку Азербайджаном повышения международного авторитета Организации тюркских государств, укрепление сотрудничества между странами-членами и странами-наблюдателями.

Было подчеркнуто, что в рамках предстоящего в Габале 12-го саммита Совета глав государств Организации тюркских государств будут обсуждаться актуальные вопросы, стоящие в повестке дня организации. Глава государства выразил уверенность, что этот саммит будет способствовать укреплению дружбы, солидарности и партнерства в тюркском мире.