Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу

Инара Рафикгызы
13:01 1603

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 58-летнего Шакира Рзаева, обвиняемого в убийстве своей племянницы.

Как сообщает haqqin.az, убийство произошло 30 января этого года в поселке Масазыр Апшеронского района, на улице Самеда Вургуна. В прокуратуру района поступило сообщение об убийстве 38-летней Тюркан Абдуррагимовой. В ходе расследования было установлено, что преступление совершил ее дядя Шакир Рзаев.

Долгое время проживавший в России Рзаев узнал, что его племянница развелась с мужем и вокруг нее ходят «неприятные слухи». В январе он приехал в Азербайджан и навестил Тюркан Абдуррагимову, которая жила в Масазыре с несовершеннолетними детьми. Он сказал ей, что по поселку ходят разговоры, и посоветовал помириться с мужем и возобновить совместную жизнь. Женщина решительно возразила, попросив дядю не вмешиваться в ее личную жизнь. Рзаев, решив, что слухи о племяннице правдивы, задумал убийство. 30 января он пришел к дому, где жила Тюркан, и вновь стал уговаривать ее вернуться к мужу. Женщина снова отказалась. Разозлившись, Рзаев нанес ей удары ножом. Убедившись, что Тюркан мертва, он попросил соседа вызвать полицию. Прибывшим сотрудникам полиции он добровольно сдался.

Прокуратурой Апшеронского района было возбуждено уголовное дело, Рзаеву предъявили обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Обвиняемый признал свою вину. В показаниях он заявил, что пришел к дому племянницы, чтобы поговорить с ней о поведении, которое, по его мнению, «позорило семью». «До этого у меня никогда не было проблем с сестрами и их детьми. Я слышал, что они взяли квартиру в Масазыре по ипотеке, и сказал, что помогу с выплатами, если Тюркан вернется к мужу, который живет в России», — сказал он.

Рзаев также пояснил, что «хотел лишь напугать племянницу и в порыве гнева намеревался порезать ей лицо, но нечаянно перерезал горло».

Мать погибшей в суде заявила, что подает жалобу на брата: «Когда Шакир пришел к нам, потребовал, чтобы Тюркан отдала ему телефон. Когда та отказалась, он начал угрожать. Я не думала, что эти слова означают, что он убьет мою дочь. Позже мне позвонили и сообщили, что Тюркан ранена. Моя дочь была замужем, у нее с мужем были хорошие отношения. Она вернулась из России два-три года назад. Первоначальный взнос за квартиру заплатили ее отец и муж, а ежемесячные платежи муж вносил сам. До самого происшествия Тюркан жила со мной».

Согласно приговору суда, Шакир Рзаев приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

