Юсифов погиб на рабочем месте

В Бардинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в результате взрыва на рабочем месте. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 5 октября около 12:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти жителя Бардинского района Тейюба Юсифова (1960 г.р.) на рабочем месте.

В ходе расследования установлены обоснованные подозрения, что Тейюб Юсифов, работавший механиком в котельной цеха по производству сыра, скончался от травм, полученных в результате взрыва.

По данному факту в Бардинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Предварительное следствие продолжается.