USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Юсифов погиб на рабочем месте

13:08 1464

В Бардинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в результате взрыва на рабочем месте. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 5 октября около 12:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти жителя Бардинского района Тейюба Юсифова (1960 г.р.) на рабочем месте.

В ходе расследования установлены обоснованные подозрения, что Тейюб Юсифов, работавший механиком в котельной цеха по производству сыра, скончался от травм, полученных в результате взрыва.

По данному факту в Бардинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Предварительное следствие продолжается.

Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 394
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 1198
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7088
Орбан в Габале
Орбан в Габале фото
13:46 859
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма видео; обновлено 10:58
10:58 5793
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию; все еще актуально
5 октября 2025, 19:27 6672
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
13:01 1607
Встречи Ильхама Алиева в Габале
Встречи Ильхама Алиева в Габале фото
12:57 1596
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
12:45 1081
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
12:29 2669
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема
5 октября 2025, 22:53 5298

ЭТО ВАЖНО

Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 394
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 1198
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7088
Орбан в Габале
Орбан в Габале фото
13:46 859
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма видео; обновлено 10:58
10:58 5793
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию; все еще актуально
5 октября 2025, 19:27 6672
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
13:01 1607
Встречи Ильхама Алиева в Габале
Встречи Ильхама Алиева в Габале фото
12:57 1596
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
12:45 1081
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
12:29 2669
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема
5 октября 2025, 22:53 5298
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться