Зеленский: Россия продолжает получать иностранные компоненты для оружия

На четвертом году полномасштабной войны Российская Федерация по-прежнему получает иностранные комплектующие, используемые при изготовлении вооружения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства. Среди производителей — компании из США, Китая, Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов.

Зеленский уточнил, что в ударных дронах содержалось около 100 688 иностранных деталей, в ракетах «Искандер» — порядка 1 500, в «Кинжалах» — 192, в «Калибрах» — 405.

«Компании в Соединенных Штатах производят конвертеры для ракет Х-101 и дронов Shahed/Geran, матрицы для этих БПЛА и ракет «Кинжал», аналого-цифровые преобразователи, а также микроэлектронику для различных типов ракет», — отметил президент.

Он добавил, что не менее 50 элементов микроэлектроники в каждом «Шахеде» производятся в Китае и на Тайване.

Микроконтроллеры для дронов изготавливаются в Швейцарии, микрокомпьютеры для систем управления полетом — в Великобритании, оптоизоляторы для крылатых ракет — в Японии, а коммутационные разъемы — в Германии.

Кроме того, Россия использует процессоры из Нидерландов и сервоприводы и подшипники, изготовленные в Южной Корее.

Зеленский подчеркнул, что Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает России в ее военных усилиях, и уже передала партнерам предложения по ограничению соответствующих схем поставок.

«На этой неделе состоится встреча санкционных координаторов G7, и мы ожидаем системного решения, которое обеспечит действенность санкций», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул важность прекращения всех схем обхода санкций: «Каждую такую схему Россия использует для продолжения убийств. Мир имеет силу, чтобы это остановить».