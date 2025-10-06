USD 1.7000
Зеленский: Россия продолжает получать иностранные компоненты для оружия

13:20

На четвертом году полномасштабной войны Российская Федерация по-прежнему получает иностранные комплектующие, используемые при изготовлении вооружения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства. Среди производителей — компании из США, Китая, Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов.

Зеленский уточнил, что в ударных дронах содержалось около 100 688 иностранных деталей, в ракетах «Искандер» — порядка 1 500, в «Кинжалах» — 192, в «Калибрах» — 405.

«Компании в Соединенных Штатах производят конвертеры для ракет Х-101 и дронов Shahed/Geran, матрицы для этих БПЛА и ракет «Кинжал», аналого-цифровые преобразователи, а также микроэлектронику для различных типов ракет», — отметил президент.

Он добавил, что не менее 50 элементов микроэлектроники в каждом «Шахеде» производятся в Китае и на Тайване.

Микроконтроллеры для дронов изготавливаются в Швейцарии, микрокомпьютеры для систем управления полетом — в Великобритании, оптоизоляторы для крылатых ракет — в Японии, а коммутационные разъемы — в Германии.

Кроме того, Россия использует процессоры из Нидерландов и сервоприводы и подшипники, изготовленные в Южной Корее.

Зеленский подчеркнул, что Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает России в ее военных усилиях, и уже передала партнерам предложения по ограничению соответствующих схем поставок.

«На этой неделе состоится встреча санкционных координаторов G7, и мы ожидаем системного решения, которое обеспечит действенность санкций», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул важность прекращения всех схем обхода санкций: «Каждую такую схему Россия использует для продолжения убийств. Мир имеет силу, чтобы это остановить».

Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 398
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 1199
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7089
Орбан в Габале
Орбан в Габале фото
13:46 862
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма видео; обновлено 10:58
10:58 5794
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию; все еще актуально
5 октября 2025, 19:27 6672
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
13:01 1607
Встречи Ильхама Алиева в Габале
Встречи Ильхама Алиева в Габале фото
12:57 1599
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
12:45 1083
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
12:29 2670
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема
5 октября 2025, 22:53 5298

