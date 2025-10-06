Трамп пообещал арабам и отказал Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп в рамках инициативы по урегулированию в секторе Газа лично дал арабским странам гарантии того, что Израиль не начнет новую войну. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Трамп лично гарантировал (арабским лидерам), что Израиль не начнет войну снова», – заявил собеседник издания. Данное обещание подтвердил другой источник, знакомый с обсуждениями между представителями Белого дома с чиновниками из арабских стран.

При этом FT утверждает, что израильские представители настаивали на праве возобновить боевые действия в случае, если ХАМАС нарушит условия соглашения.

«Команде было недвусмысленно сказано «перестать искать лазейки», – пишет издание со ссылкой на источник.

Один из источников сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его команда пытались смягчить отдельные положения мирного плана, предложенного Трампом. Однако, по словам другого собеседника, возможности для корректировок были крайне ограничены – «не более чем несколько слов тут и там».

29 сентября Белый дом обнародовал план президента США по урегулированию конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом. 3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Трампа. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план президента США.

Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС проходит 6 октября в Египте.