Снесут ли историческое здание в центре Баку?

В азербайджанских пабликах утверждается о предстоящем сносе исторического здания, расположенного в Баку по адресу: улица Рзы Гулиева, 4. В связи с этим в социальных сетях были опубликованы соответствующие кадры. Утверждается, что исторический архитектурный памятник, представляющий интерес для туристов, якобы в скором времени будет снесен.

В Государственном комитете по градостроительству и архитектуре сообщили haqqin.az, что жилой дом, построенный в 1903 году и расположенный по указанному адресу, согласно постановлению Кабинета Министров №132 от 2 августа 2001 года, был включен в список памятников архитектуры, охраняемых государством, поэтому снос здания не планируется. Госкомитет по градостроительству и архитектуре напомнил, что снос любого архитектурного памятника недопустим.