Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Снесут ли историческое здание в центре Баку?

Ульвия Худиева
13:24

В азербайджанских пабликах утверждается о предстоящем сносе исторического здания, расположенного в Баку по адресу: улица Рзы Гулиева, 4. В связи с этим в социальных сетях были опубликованы соответствующие кадры. Утверждается, что исторический архитектурный памятник, представляющий интерес для туристов, якобы в скором времени будет снесен.

В Государственном комитете по градостроительству и архитектуре сообщили haqqin.az, что жилой дом, построенный в 1903 году и расположенный по указанному адресу, согласно постановлению Кабинета Министров №132 от 2 августа 2001 года, был включен в список памятников архитектуры, охраняемых государством, поэтому снос здания не планируется. Госкомитет по градостроительству и архитектуре напомнил, что снос любого архитектурного памятника недопустим.

Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
13:24
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
5 октября 2025, 19:59
Орбан в Габале
Орбан в Габале
13:46
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
10:58
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
5 октября 2025, 19:27
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
13:01
Встречи Ильхама Алиева в Габале
Встречи Ильхама Алиева в Габале
12:57
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
12:45
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
12:29
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась
5 октября 2025, 22:53

