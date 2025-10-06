USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Медведев отметит годовщину партии в Северной Корее

13:40 411

Председатель «Единой России» и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев планирует посетить Северную Корею, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«По приглашению Центрального Комитета Трудовой партии Кореи делегация российской политической партии «Единая Россия» во главе с председателем Дмитрием Медведевым посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня основания Трудовой партии Кореи», – говорится в сообщении ЦТАК.

Партия, основанная в 1945 году, является правящей политической силой в КНДР. В настоящее время ее возглавляет Ким Чен Ын. Годовщину основания Трудовой партии Кореи отмечают 10 октября.

Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 408
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 1207
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7091
Орбан в Габале
Орбан в Габале фото
13:46 870
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма видео; обновлено 10:58
10:58 5796
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию; все еще актуально
5 октября 2025, 19:27 6673
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
13:01 1613
Встречи Ильхама Алиева в Габале
Встречи Ильхама Алиева в Габале фото
12:57 1603
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
12:45 1084
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
12:29 2678
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема
5 октября 2025, 22:53 5299

