Медведев отметит годовщину партии в Северной Корее

«По приглашению Центрального Комитета Трудовой партии Кореи делегация российской политической партии «Единая Россия» во главе с председателем Дмитрием Медведевым посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня основания Трудовой партии Кореи», – говорится в сообщении ЦТАК.

Партия, основанная в 1945 году, является правящей политической силой в КНДР. В настоящее время ее возглавляет Ким Чен Ын. Годовщину основания Трудовой партии Кореи отмечают 10 октября.