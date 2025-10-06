Медведев отметит годовщину партии в Северной Корее

Председатель «Единой России» и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев планирует посетить Северную Корею, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«По приглашению Центрального Комитета Трудовой партии Кореи делегация российской политической партии «Единая Россия» во главе с председателем Дмитрием Медведевым посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня основания Трудовой партии Кореи», – говорится в сообщении ЦТАК.
Партия, основанная в 1945 году, является правящей политической силой в КНДР. В настоящее время ее возглавляет Ким Чен Ын. Годовщину основания Трудовой партии Кореи отмечают 10 октября.