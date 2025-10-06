Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот

Шестидесятилетний Немат Аскеров вспоминает, как однажды ему пришлось тащить на спине тяжелобольного человека до машины скорой помощи, застрявшей в грязи в самом конце улицы.
«Врач, который шел за нами, поскользнулся и упал. И я не знал, кого спасать — больного пациента или врача, увязшего в грязи», — вспоминает Немат, показывая свои загрубевшие, покрытые мозолями руки.
По его словам, жители поселка Бина давно уже сами пытаются благоустроить свои кварталы, расходуя на это последние сбережения.
Корреспондент haqqin.az побывал в жилом массиве в поселке Бина Хазарского района, который называют «Бакавтомат». Здесь тысячи домов и десятки улиц, но главной целью визита стали жалобы родителей на отсутствие проезда к школе № 326 и детскому саду № 343. Местные жители рассказали о тяжелых условиях жизни и ежедневной борьбе за элементарные удобства.
Дорога от центральной улицы к внутренним кварталам едва проходима: разбитый асфальт, глубокие ямы, сточные воды и грязь. После дождей улицы превращаются в болота, уровень воды порой доходит до полуметра, машины вязнут. Уже два года жители обращаются во всевозможные инстанции с просьбой хотя бы отремонтировать дорогу, которая ведет к учебным заведениям. Дошло до того, что люди готовы на свои деньги купить щебень и песок — лишь бы кто-то предоставил технику.
«Когда автобус проезжает по ямам, то качается так, словно вот-вот перевернется, - жалуются родители. - Старые машины разваливаются. Неужели, чтобы нас услышали, кто-то должен погибнуть?..»
Немат Аскеров приглашает пройти с ним по кварталу. До улицы, где расположен детский сад, еще можно доехать на автомобиле, но дальше — только пешком, по колено в грязи, сквозь кучи мусора и стаи бездомных собак. Многие дома стоят в воде, двери заперты.
Жители утверждают, что вода после проливных дождей, прошедших еще 21 октября прошлого года, до сих пор не ушла. Летом все немного подсохло, но недавние осадки вернули старую картину.
Во многих домах электросчетчики установлены прямо на заборах без всякой защиты. Один из жильцов предупреждает: в дождь подходить к ним смертельно опасно.
Канализации в поселке «Бакавтомат» нет. Большинство выгребных ям переполнено, сточные воды текут по улицам, зловоние доходит до магистрали. Люди буквально живут среди нечистот.
Севиль Гахраманова рассказывает, что из-за высокого уровня грунтовых вод ее дом с каждым годом проседает - за последние несколько лет он опустился почти на четыре ступени. Те, у кого есть возможность, переезжают на съемные квартиры. Остальные продолжают жить в затопленных сырых домах с плесенью и запахом сырости.
Один из соседей показывает дом семьи шехида, заросший кустарником. Его хозяин уже год живет на съемной квартире — вернуться невозможно.
Жительница по имени Майя вспоминает, как в прошлом году вместе с семьюдесятью соседями обратилась в Исполнительную власть Хазарского района. Но их там никто даже не выслушал.
«Я оставляю дома онкобольную дочь и хожу по инстанциям, - делится своей бедой Майя. - Везде закрытые двери. Говорят: принесите свидетельство о собственности, тогда поможем. А ведь тысячи домов здесь куплены у маклеров. О документах вспоминают только тогда, когда случаются проблемы. Может, раньше здесь было озеро, которое осушили и застроили? Иначе почему мы живем в воде круглый год?..»
Контейнеров для мусора в кварталах «Бакавтомата» нет. Отходы выбрасывают во дворы пустующих и недостроенных домов, пакеты с мусором висят на столбах. Лишь на одной из главных улиц стоят несколько баков, но мусор лежит не в них, а свален рядом. Асфальт уложен только там, где живут семьи шехидов, и то лишь до их домов. А дальше снова грязь, ямы и мусор.
«Люди здесь не могут собрать даже по 40–50 манатов, чтобы оплатить дизель для машины с щебнем, - рассказывает инвалид Карабахской войны II группы, помогая водителю КАМАЗа разгрузить привезенный щебень. - Большинство месяцами не ест мяса. Воды нет, за тонну платим по 10–12 манатов, за откачку канализации — 50–60 манатов в месяц. Ходим по домам, собираем по манату-два, чтобы высыпать на дорогу хоть немного песка. Что делать? Женщины носят детей в школу на спине».
Шахназар Фараджов, заместитель председателя муниципалитета Бина, сообщил журналисту haqqin.az, что в районе планируется установка дренажной системы.
«Кроме того, обращение жителей по поводу ремонта дороги, включая участок к школе и детскому саду, уже направлено в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, - заверил Фараджов. - После завершения работ по дренажу агентство приступит к поэтапному ремонту дорог».
Также он отметил, что жилищно-коммунальное объединение установило три мусорных контейнера.
В самом Госагентстве автомобильных дорог нам пояснили, что дороги, о которых идет речь, не находятся у них на балансе — они относятся к ведению муниципалитета.
Запрос haqqin.az в Исполнительную власть Хазарского района остался без ответа.