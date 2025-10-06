Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот

Шестидесятилетний Немат Аскеров вспоминает, как однажды ему пришлось тащить на спине тяжелобольного человека до машины скорой помощи, застрявшей в грязи в самом конце улицы. «Врач, который шел за нами, поскользнулся и упал. И я не знал, кого спасать — больного пациента или врача, увязшего в грязи», — вспоминает Немат, показывая свои загрубевшие, покрытые мозолями руки. По его словам, жители поселка Бина давно уже сами пытаются благоустроить свои кварталы, расходуя на это последние сбережения.

Корреспондент haqqin.az побывал в жилом массиве в поселке Бина Хазарского района, который называют «Бакавтомат». Здесь тысячи домов и десятки улиц, но главной целью визита стали жалобы родителей на отсутствие проезда к школе № 326 и детскому саду № 343. Местные жители рассказали о тяжелых условиях жизни и ежедневной борьбе за элементарные удобства. Дорога от центральной улицы к внутренним кварталам едва проходима: разбитый асфальт, глубокие ямы, сточные воды и грязь. После дождей улицы превращаются в болота, уровень воды порой доходит до полуметра, машины вязнут. Уже два года жители обращаются во всевозможные инстанции с просьбой хотя бы отремонтировать дорогу, которая ведет к учебным заведениям. Дошло до того, что люди готовы на свои деньги купить щебень и песок — лишь бы кто-то предоставил технику. «Когда автобус проезжает по ямам, то качается так, словно вот-вот перевернется, - жалуются родители. - Старые машины разваливаются. Неужели, чтобы нас услышали, кто-то должен погибнуть?..»

Немат Аскеров приглашает пройти с ним по кварталу. До улицы, где расположен детский сад, еще можно доехать на автомобиле, но дальше — только пешком, по колено в грязи, сквозь кучи мусора и стаи бездомных собак. Многие дома стоят в воде, двери заперты. Жители утверждают, что вода после проливных дождей, прошедших еще 21 октября прошлого года, до сих пор не ушла. Летом все немного подсохло, но недавние осадки вернули старую картину. Во многих домах электросчетчики установлены прямо на заборах без всякой защиты. Один из жильцов предупреждает: в дождь подходить к ним смертельно опасно. Канализации в поселке «Бакавтомат» нет. Большинство выгребных ям переполнено, сточные воды текут по улицам, зловоние доходит до магистрали. Люди буквально живут среди нечистот.

Севиль Гахраманова рассказывает, что из-за высокого уровня грунтовых вод ее дом с каждым годом проседает - за последние несколько лет он опустился почти на четыре ступени. Те, у кого есть возможность, переезжают на съемные квартиры. Остальные продолжают жить в затопленных сырых домах с плесенью и запахом сырости. Один из соседей показывает дом семьи шехида, заросший кустарником. Его хозяин уже год живет на съемной квартире — вернуться невозможно. Жительница по имени Майя вспоминает, как в прошлом году вместе с семьюдесятью соседями обратилась в Исполнительную власть Хазарского района. Но их там никто даже не выслушал. «Я оставляю дома онкобольную дочь и хожу по инстанциям, - делится своей бедой Майя. - Везде закрытые двери. Говорят: принесите свидетельство о собственности, тогда поможем. А ведь тысячи домов здесь куплены у маклеров. О документах вспоминают только тогда, когда случаются проблемы. Может, раньше здесь было озеро, которое осушили и застроили? Иначе почему мы живем в воде круглый год?..»