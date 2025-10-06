Реакция Ирана на турецкие санкции

Министерство иностранных дел Ирана назвало недавнее направление Турцией уведомления об исполнении отмененных резолюций Совета Безопасности ООН «ненужным и юридически недействительным», сообщает агентство Mehr.

Иран считает недавние действия Турции по выполнению отмененных резолюций Совета Безопасности «юридически необоснованными», заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Он подчеркнул, что восстановление санкций тремя европейскими странами — Францией, Германией и Соединенным Королевством — «не имеет законной правовой основы». Багаи призвал все страны, особенно соседей Ирана и дружественные государства, воздержаться от принятия любых мер, которые могли бы узаконить незаконные действия трех европейских стран.

Пресс-секретарь пояснил, что организации, упомянутые в уведомлении Турции, не имеют активов или счетов в Турции, и даже заместитель по международным делам Организации по атомной энергии прямо заявил, что никакого ареста не производилось.