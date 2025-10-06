USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Реакция Ирана на турецкие санкции

Министерство иностранных дел Ирана назвало недавнее направление Турцией уведомления об исполнении отмененных резолюций Совета Безопасности ООН «ненужным и юридически недействительным», сообщает агентство Mehr.

Иран считает недавние действия Турции по выполнению отмененных резолюций Совета Безопасности «юридически необоснованными», заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Он подчеркнул, что восстановление санкций тремя европейскими странами — Францией, Германией и Соединенным Королевством — «не имеет законной правовой основы». Багаи призвал все страны, особенно соседей Ирана и дружественные государства, воздержаться от принятия любых мер, которые могли бы узаконить незаконные действия трех европейских стран.

Пресс-секретарь пояснил, что организации, упомянутые в уведомлении Турции, не имеют активов или счетов в Турции, и даже заместитель по международным делам Организации по атомной энергии прямо заявил, что никакого ареста не производилось.

Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Орбан в Габале
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
Шакир зарезал племянницу за то, что она отказалась вернуться к мужу
Встречи Ильхама Алиева в Габале
Россия и Индия не оставляют шансов террористам
Бывший советник Зеленского готов отдать Путину четыре области и Крым
Народная революция не состоялась
