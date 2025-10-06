USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Американцы и японец забрали Нобелевские премии

Американцы и японец забрали Нобелевские премии

Лауреатами нобелевской премии по медицине и физиологии в 2025 году стали исследователи Мэри Брунков (Институт системной биологии, США), Фред Рамсделл (Институт иммунотерапии рака Паркера, США) и Шимон Сакагучи (Университет Осаки, Япония), объявили в понедельник в Нобелевском комитете.

Премия присуждена за «открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности», которая предотвращает нанесение вреда организму иммунной системой.

«Их открытия сыграли решающую роль в понимании того, как работает иммунная система и почему не у всех развиваются серьезные аутоиммунные заболевания», - отметил председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.

Открытия этих ученых положили начало изучению периферической толерантности, помогли разработке методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Их работы также могут повысить эффективность трансплантаций. Некоторые из открытых методов лечения в настоящее время проходят клинические испытания, заявили в комитете.

Отметим, что лауреата премии по медицине и физиологии выбирает основанный в 1810 году Каролинский институт в Стокгольме. Премия в этой номинации присуждается с 1901 года. Члены Нобелевского комитета могут консультироваться с приглашенными специалистами. Открытия, которые отмечаются этой премией, бывают фундаментальные, как в случае с физиологией, или практические – применительно к медицине. Замечено, что нобелевские премии по физиологии или медицине обычно чередуются: практические и фундаментальные труды Комитет награждает один за другом.

С вручения премии по физиологии и медицине началась Нобелевская неделя. Во вторник, 7 октября, станет известен обладатель премии по физике, в среду объявят лауреата по химии, в четверг – по литературе. Лауреата премии мира объявят в Осло в пятницу, 10 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят в следующий понедельник, 13 октября. Церемония награждения лауреатов проходит 10 декабря в Стокгольме.

