Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Израильская армия платит высокую цену за войну

обновлено 16:27
16:27 1873

За два года с начала конфликта между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем у более 11 тыс. израильских солдат выявлено посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, это беспрецедентный уровень для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), обусловленный самым продолжительным вооруженным конфликтом в истории страны. Кроме того, ЦАХАЛ расследует не менее 37 случаев самоубийств военнослужащих за последние два года – рекордный показатель, в три раза превышающий число таких случаев во время 50-дневной войны в секторе Газа в 2014 году.

Военное руководство пытается справиться с этой проблемой, обучая солдат основам первой психологической помощи, открывая горячие линии и увеличивая штат врачей. Однако эксперты предупреждают, что многие медицинские работники, не обладающие достаточными знаниями о ПТСР, не распознают его симптомы, из-за чего тысячи солдат остаются без необходимого лечения.

*** 14:29

Министерство обороны Израиля сообщило, что с 7 октября 2023 года в ходе боевых действий погибли 1152 солдата, из которых более 40% были младше 21 года и проходили обязательную военную службу.

По данным министерства, 141 из погибших были старше 40 лет, однако большинство жертв составляют военнослужащие запаса, государственные служащие, солдаты, продлившие контракт, а также лица, завершившие службу по достижении обязательного возраста.

«Более 6500 членов семей пополнили ряды понесших утраты, среди них около 1973 родителей, 351 вдова, 885 сирот и **3481 брат и сестра погибших», — говорится в публикации.

Отчет охватывает все фронты, на которых в настоящее время задействованы израильские силы, включая подразделения ЦАХАЛ, полицию, Шабак, спецподразделения и отряды гражданской готовности.

