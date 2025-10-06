Орбан: Венгрия не введет евро, потому что ЕС разваливается

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против введения евро в качестве национальной валюты, заявив, что Европейский союз «разваливается» и Венгрия не должна усиливать зависимость от него. Об этом он сказал в интервью венгерскому экономическому порталу EconomX.

«Венгрия не должна связывать свою судьбу с Европейским союзом теснее, чем сейчас. Переход на евро стал бы самым тесным возможным шагом в этом направлении», — заявил Орбан.

По словам премьер-министра, Европейский союз переживает глубокий кризис, и если не произойдут радикальные изменения, «этот процесс продолжится, и ЕС останется в прошлом».

Венгрия, несмотря на активную торговлю с ЕС и значительные инвестиции из европейских фондов, пока не соответствует критериям для вступления в еврозону.

Ряд соседних стран — Польша, Чехия и Румыния — также остаются вне валютного союза.

Между тем 4 июня Европейская комиссия и Европейский центральный банк одобрили вступление Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года. Это сделает Болгарию двадцать первым членом валютного союза.

Решение также поддержала Еврогруппа, объединяющая министров финансов стран еврозоны, рекомендовав Совету ЕС официально утвердить введение евро в Болгарии.