USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Орбан: Венгрия не введет евро, потому что ЕС разваливается

15:18 1060

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против введения евро в качестве национальной валюты, заявив, что Европейский союз «разваливается» и Венгрия не должна усиливать зависимость от него. Об этом он сказал в интервью венгерскому экономическому порталу EconomX.

«Венгрия не должна связывать свою судьбу с Европейским союзом теснее, чем сейчас. Переход на евро стал бы самым тесным возможным шагом в этом направлении», — заявил Орбан.

По словам премьер-министра, Европейский союз переживает глубокий кризис, и если не произойдут радикальные изменения, «этот процесс продолжится, и ЕС останется в прошлом».

Венгрия, несмотря на активную торговлю с ЕС и значительные инвестиции из европейских фондов, пока не соответствует критериям для вступления в еврозону.

Ряд соседних стран — Польша, Чехия и Румыния — также остаются вне валютного союза.

Между тем 4 июня Европейская комиссия и Европейский центральный банк одобрили вступление Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года. Это сделает Болгарию двадцать первым членом валютного союза.

Решение также поддержала Еврогруппа, объединяющая министров финансов стран еврозоны, рекомендовав Совету ЕС официально утвердить введение евро в Болгарии.

Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 790
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ фото
16:11 458
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 781
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1452
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 1585
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 8856
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне фото
14:37 757
Украина начинает продавать оружие
Украина начинает продавать оружие
14:24 2453
Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 3101
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 3231
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7596

ЭТО ВАЖНО

Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 790
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ фото
16:11 458
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 781
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1452
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 1585
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 8856
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне фото
14:37 757
Украина начинает продавать оружие
Украина начинает продавать оружие
14:24 2453
Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 3101
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 3231
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7596
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться