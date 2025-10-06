В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне

Отчет комиссии по расследованию причин и обстоятельств 44-дневной войны направлен в архив Национального собрания Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя парламента Мовсес Арутюнян.

По его словам, включить документ в повестку пленарных заседаний стало юридически невозможно из-за несоответствия сроков. Теперь ознакомиться с материалами смогут только депутаты, имеющие допуск к конфиденциальной информации.

Глава комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян косвенно поддержал позицию спикера парламента Алена Симоняна по этому вопросу.

«Документ, представленный комиссией по расследованию обстоятельств 44-дневной войны, готов. Все депутаты, имеющие соответствующий доступ к гостайне, могут с ним ознакомиться», — отметил Варданян, уточнив, что его ответ на письмо спикера парламента был дан строго в соответствии с регламентом Нацсобрания.

Он подчеркнул, что комиссия по обороне проделала большую работу, и все парламентарии, обладающие допуском к секретной информации, имеют возможность ознакомиться с итогами расследования.