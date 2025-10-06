USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Украина не останется без снарядов

Еврокомиссия (ЕК) продолжит реализацию чешской инициативы о снарядах для Украины, несмотря на итоги парламентских выборов в Чехии, где победила оппозиция. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

«Мы не комментируем итоги выборов в Чехии. Что касается инициативы по боеприпасам, мы сейчас находимся на уровне ее выполнения в 80% [от запланированных показателей на 2025 год], - заявила представитель ЕК. - Мы продолжим это обсуждение 15 октября на встрече совета ЕС на уровне министров обороны».

Она не уточнила, какому объему боеприпасов соответствует 80% от планов на 2025 год, пообещав сообщить цифры 15 октября.

По итогам состоявшихся в Чехии 3 и 4 октября выборов в нижнюю палату парламента наибольшей поддержки у избирателей добилось оппозиционное политическое движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем, которая получила 34,51% голосов избирателей. Либеральная правящая коалиция Spolu («Вместе») получила примерно 23,3% голосов.

Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш считается политически близкой фигурой премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и премьер-министру Словакии Роберту Фицо.

Ранее, говоря о чешской инициативе, по которой Украина получает снаряды, закупленные в третьих странах за счет западных государств, Андрей Бабиш отмечал, что у него на это отличный от действующих властей взгляд. Он высказался против зарабатывания свыше миллиарда долларов «за счет Украины и на [этой] войне». Он отметил, что не исключает обсуждение продолжения этой инициативы с Владимиром Зеленским. Вместе с тем Бабиш заявил, что не намерен препятствовать чешским фирмам экспортировать оружие в Украину. Кроме того, Бабиш ранее заявлял, что инициатива по поставке боеприпасов ВСУ должна перейти к НАТО.

