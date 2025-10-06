Познавательная экскурсия для сотрудников «Азеригаз»

USD 1.7000
Производственное объединение «Азеригаз» Госнефтекомпании Азербайджана уделяет большое внимание созданию благоприятных условий для отдыха своих сотрудников и стремится, чтобы их выходные были не только приятными, но и познавательными.

По инициативе комитета профсоюза в минувшие выходные для работников Закатальского регионального управления по эксплуатации газа была организована экскурсия по историческим местам Азербайджана.

В поездке, в которой приняли участие 50 сотрудников, участники посетили Дворец шекинских ханов и Караван-сарай. Им рассказали о богатом культурном наследии и древней истории региона.

Инициатива, направленная на организацию содержательного досуга и укрепление корпоративного духа, была тепло воспринята коллективом. Для участников экскурсии были созданы все необходимые условия для комфортного отдыха.

