Российская криптосеть обходит санкции США и зарабатывает миллиарды

Российская криптосеть, связанная с беглым молдавским олигархом Илaном Шором, быстро восстанавливает работу после санкций США – уничтоженные токены A7A5 были быстро воссозданы и запущены в оборот. Об этом сообщил Financial Times (FT).

Криптовалюта A7A5, которую разработчики позиционируют как первый стейблкойн, привязанный к рублю, обращалась на бирже Grinex в Кыргызстане. Эта площадка появилась после закрытия криптобиржи Garantex американскими властями в начале года. В августе администраторы A7A5 удалили два связанных кошелька с активами на $405 млн – более 80% от общего объема токенов. Вскоре был создан новый криптокошелек, в который внесли аналогичный объем токенов. По данным FT, через него уже прошли операции на $6,1 млрд.

Схема работы криптовалюты осталась прежней. Транзакции проходят через чат-бот A7A5, работающий «по будням с 10 до 20 часов по московскому времени». Пик активности приходится на утренние часы. Операции выполняются через 11 контрагентов. Согласно информации бота, приобрести токены можно в офисе Grinex, расположенном на 14-м этаже башни «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити».

Платформы A7A5 и Grinex зарегистрированы в Кыргызстане после того, как эмитент стейблкойна USDT заморозил токены на $28 млн, связанные с Garantex. Впоследствии операции были перенесены в «дружественную» юрисдикцию и восстановлены после введения новых ограничений.

По данным источников FT, A7A5 в настоящее время может обеспечивать значительную часть трансграничных платежей из России. Система финансируется за счет кредитов российских государственных институтов и продолжает активно расширяться. Аналитики полагают, что в условиях ухудшения экономической ситуации ее политическая значимость в сфере экспортных расчетов будет возрастать.

Ранее лондонский Центр информационной устойчивости сообщал, что платформа использовалась в том числе для финансирования кампаний внешнеполитического влияния, в частности, в Молдове.