Зеленский рассказал об украинском оружии

Президент Украины отметил, что несмотря на все сложности, украинцы создают национальный оборонный продукт, а по части параметров он опережает многих других в мире. «Мы смогли рекордно, быстро и качественно наладить производство нашей отечественной артиллерии. Только наших «Богдан» мы производим уже 40 в месяц. Это серьезный результат…» - сказал Зеленский.

Украина имеет большой потенциал в производстве дронов и ракет, а также другого вооружения, заявил президент Владимир Зеленский. Его слова приводят украинские СМИ.

Также президент рассказал, что в прошлом году Украина поставила на фронт 2,4 млн минометных и артиллерийских боеприпасов различного калибра. Он считает, что украинцы сейчас первые в Европе в развитии и применении дронов.

«Украинские морские дроны стали глобальной оборонительной сенсацией. Позволили нам вернуть под контроль часть Черного моря, что является необходимым для устойчивости нашего государства и защиты наших городов…» - сказал Зеленский.

«Богдана» является колесной 155-мм самоходной артиллерийской установкой, разработка которой началась еще с 2018 года. Она стала первой украинской САУ, которая была разработана в соответствии со стандартным для стран Североатлантического альянса калибром 155-мм.

Боевое крещение САУ состоялось во время битвы за остров Змеиный в 2022 году. Уже в 2023 году она была официально принята на вооружение ВСУ.

Также Зеленский заявил об успешном применении ракет «Нептун» и о том, что Украина планирует регулярное использование в будущем собственных баллистических ракет.