Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Макрон решил подышать свежим воздухом

16:02 854

Президент Франции Эммануэль Макрон был замечен во время прогулки в одиночестве по парижской набережной спустя несколько часов после объявления об отставке недавно назначенного правительства. Кадры показал телеканал BFMTV.

Место прогулки не уточняется, но, согласно опубликованным кадрам, предполагается, что президента заметили у сквера на острове Сите в самом центре Парижа. Макрон шел в сопровождении нескольких телохранителей.

«Кажется, что он говорит по мобильному телефону. Очевидно, ему предстоит провести много консультаций, и только ему принимать решения в ближайшие часы, будь то новый премьер-министр или роспуск парламента, а может, референдум», – прокомментировал видеосюжет ведущий новостной программы.

Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 813
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ фото
16:11 460
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 791
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1455
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 1597
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 8877
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне фото
14:37 760
Украина начинает продавать оружие
Украина начинает продавать оружие
14:24 2460
Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 3105
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 3234
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7598

