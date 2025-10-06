Макрон решил подышать свежим воздухом

Президент Франции Эммануэль Макрон был замечен во время прогулки в одиночестве по парижской набережной спустя несколько часов после объявления об отставке недавно назначенного правительства. Кадры показал телеканал BFMTV.

Место прогулки не уточняется, но, согласно опубликованным кадрам, предполагается, что президента заметили у сквера на острове Сите в самом центре Парижа. Макрон шел в сопровождении нескольких телохранителей.

«Кажется, что он говорит по мобильному телефону. Очевидно, ему предстоит провести много консультаций, и только ему принимать решения в ближайшие часы, будь то новый премьер-министр или роспуск парламента, а может, референдум», – прокомментировал видеосюжет ведущий новостной программы.