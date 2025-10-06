Абульфаз Сариджанов перед судьей

По информации haqqin.az, уголовное дело Абульфаза Сариджанова рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Мужчина был задержан Службой государственной безопасности (СГБ) и привлечен к уголовной ответственности. Его обвиняют в подготовке покушения на жизнь государственных и общественных деятелей.

Сын Азера Сариджанова, приговоренного к пожизненному заключению за покушение на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу, Абульфаз Сариджанов предстал перед судом.

Сегодня состоялось подготовительное заседание суда. Были уточнены анкетные данные обвиняемого, судья Сабина Мамедзаде разъяснила ему его права и обязанности. Адвокат обвиняемого Бахтияр Гаджиев подал ходатайства об изменении меры пресечения в виде ареста, проведении открытого судебного разбирательства и ряд других ходатайств. Ходатайства не были удовлетворены.

Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 16 октября.

Напомним, Абульфазу Сариджанову предъявлено обвинение по статье 28.277 (подготовка к покушению на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Азербайджана. Согласно предварительной информации из материалов уголовного дела, Абульфаз Сариджанов готовил покушение на жизнь нескольких государственных и общественных деятелей. В результате оперативных мероприятий, проведенных СГБ, преступление был своевременно предотвращено.

Отец Абульфаза, Азер Сариджанов, приговорен к пожизненному лишению свободы за покушение на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу.