Абульфаз Сариджанов перед судьей

Инара Рафикгызы
16:03 791

Сын Азера Сариджанова, приговоренного к пожизненному заключению за покушение на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу, Абульфаз Сариджанов предстал перед судом.

По информации haqqin.az, уголовное дело Абульфаза Сариджанова рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Мужчина был задержан Службой государственной безопасности (СГБ) и привлечен к уголовной ответственности. Его обвиняют в подготовке покушения на жизнь государственных и общественных деятелей.

Сегодня состоялось подготовительное заседание суда. Были уточнены анкетные данные обвиняемого, судья Сабина Мамедзаде разъяснила ему его права и обязанности. Адвокат обвиняемого Бахтияр Гаджиев подал ходатайства об изменении меры пресечения в виде ареста, проведении открытого судебного разбирательства и ряд других ходатайств. Ходатайства не были удовлетворены.

Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 16 октября.

Напомним, Абульфазу Сариджанову предъявлено обвинение по статье 28.277 (подготовка к покушению на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Азербайджана. Согласно предварительной информации из материалов уголовного дела, Абульфаз Сариджанов готовил покушение на жизнь нескольких государственных и общественных деятелей. В результате оперативных мероприятий, проведенных СГБ, преступление был своевременно предотвращено.

Отец Абульфаза, Азер Сариджанов, приговорен к пожизненному лишению свободы за покушение на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу.

