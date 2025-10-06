USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

ЦАХАЛ ударил по боевикам в Ливане

16:01 271

Истребители израильских военно-воздушных сил нанесли по меньшей мере три удара по предполагаемым военным объектам организации «Хезболла» на востоке Ливана.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, ракетные удары были направлены по тренировочным лагерям боевиков и подземным укрытиям в горной местности на сирийско-ливанской границе.

Очевидцы рассказали о серии мощных взрывов, прогремевших в районах Баальбека, Наби-Шита, Харабты и Хермеля. Над этими территориями наблюдаются густые клубы дыма, поднимающиеся в небо.

Информации о погибших или пострадавших на данный момент не поступало.

По данным телеканала, израильские самолеты продолжают находиться в воздушном пространстве Ливана, совершая полеты на низкой высоте над долиной Бекаа и прилегающими к сирийской границе районами.

Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 817
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ фото
16:11 464
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 793
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1455
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 1600
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 8881
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне фото
14:37 761
Украина начинает продавать оружие
Украина начинает продавать оружие
14:24 2461
Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 3107
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 3235
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7598

