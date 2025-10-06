ЦАХАЛ ударил по боевикам в Ливане

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, ракетные удары были направлены по тренировочным лагерям боевиков и подземным укрытиям в горной местности на сирийско-ливанской границе.

Истребители израильских военно-воздушных сил нанесли по меньшей мере три удара по предполагаемым военным объектам организации «Хезболла» на востоке Ливана.

Очевидцы рассказали о серии мощных взрывов, прогремевших в районах Баальбека, Наби-Шита, Харабты и Хермеля. Над этими территориями наблюдаются густые клубы дыма, поднимающиеся в небо.

Информации о погибших или пострадавших на данный момент не поступало.

По данным телеканала, израильские самолеты продолжают находиться в воздушном пространстве Ливана, совершая полеты на низкой высоте над долиной Бекаа и прилегающими к сирийской границе районами.