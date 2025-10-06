Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ

Завершились соревнования по академической гребле, проходившие в рамках III Игр стран СНГ, которые в этом году принимает Азербайджан.

Сборная Азербайджана завершила эти соревнования с 3 бронзовыми и 1 серебряной медалью.

Амиль Рамазанов занял третье место среди спортсменов 2007-2008 годов рождения в гонках на 200 и 500 метров в байдарке-одиночке.

В соревнованиях спортсменов 2009-2010 годов рождения в гонке на 200 метров в байдарке-двойке дуэт Иван Воробжанский-Гусейн Гасанов пересек финишную черту третьим в финальном зачете.

Алимурад Гаджизаде поднялся на вторую ступень пьедестала почета в гонке на 200 метров в байдарке-одиночке в соревнованиях спортсменов 2009-2010 годов рождения.