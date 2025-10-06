USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ

фото
16:11 465

Завершились соревнования по академической гребле, проходившие в рамках III Игр стран СНГ, которые в этом году принимает Азербайджан.

Сборная Азербайджана завершила эти соревнования с 3 бронзовыми и 1 серебряной медалью.

Амиль Рамазанов занял третье место среди спортсменов 2007-2008 годов рождения в гонках на 200 и 500 метров в байдарке-одиночке.

В соревнованиях спортсменов 2009-2010 годов рождения в гонке на 200 метров в байдарке-двойке дуэт Иван Воробжанский-Гусейн Гасанов пересек финишную черту третьим в финальном зачете.

Алимурад Гаджизаде поднялся на вторую ступень пьедестала почета в гонке на 200 метров в байдарке-одиночке в соревнованиях спортсменов 2009-2010 годов рождения.

Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 819
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ фото
16:11 466
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 794
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1456
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 1600
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 8881
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне фото
14:37 761
Украина начинает продавать оружие
Украина начинает продавать оружие
14:24 2462
Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 3108
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 3236
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7598

ЭТО ВАЖНО

