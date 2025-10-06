Азербайджан и Великобритания укрепляют военное сотрудничество

USD 1.7000
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергюсом Олдом, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны отметил, что отношения между Азербайджаном и Великобританией, как и в других сферах, имеют особое значение и в военной области, и это сотрудничество будет способствовать развитию вооруженных сил обеих стран.

Ф.Олд, в свою очередь, выразил удовлетворение текущим уровнем сотрудничества между странами и подчеркнул важность подобных встреч для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Во встрече также принял участие военный атташе Королевства в Азербайджане — капитан второго ранга Гэвин Тарбард. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере, вопросы региональной безопасности, а также ряд тем, представляющих взаимный интерес.

