Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Когда закончится война в Украине

прогноз Кима
Война России против Украины закончится в диапазоне от двух месяцев до года. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в интервью украинскому изданию «Главком».

Ким сказал, верит ли в завершение войны путем дипломатии. По его мнению, это вполне возможно. «В любом случае подписывают какую-то бумажку, и поэтому я могу быть на 100% уверенным, что война закончится дипломатическим путем и кто-то подпишет», — сказал он.

По его словам, «можно просто прекратить стрельбу и ничего не подписывать. Но, по всей видимости, всем нужен определенный документ, в котором будут прописаны условия завершения войны».

Как отметил глава Николаевской ОВА, «каждая война заканчивается миром или капитуляцией, поэтому завершение войны по дипломатическому пути вполне возможно. Мой личный прогноз — это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года», — заявил Ким.

