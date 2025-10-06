Куда Азербайджан экспортирует газ?

В январе–июле 2025 года Турция заняла лидирующее место среди стран-покупателей азербайджанского природного газа, на ее долю пришлось 40,2% от общего объема экспорта, свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.
За отчетный период Азербайджан экспортировал более 14 млрд 409,69 млн кубометров газа (рост на 4,1%) на сумму свыше $5 млрд 269,1 млн (увеличение на 10,8%).
Поставки осуществлялись в шесть стран — Турцию, Италию, Грузию, Болгарию, Грецию и Сербию.
В тройку крупнейших импортеров азербайджанского газа вошли Турция, Италия и Грузия.
Турция импортировала более 5 млрд 791,6 млн кубометров (-0,7%) на сумму свыше $1 млрд 594,6 млн (-12,1%). Италия заняла второе место с долей 37,7%, получив 5 млрд 433,78 млн кубометров (-6,3%) на сумму более $2 млрд 743,65 млн (+19,9%). Грузия расположилась на третьей позиции с долей 9,9%, импортировав 1 млрд 434,4 млн кубометров (+в 2,3 раза) на сумму $159,56 млн (+в 1,5 раза).