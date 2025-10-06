USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Куда Азербайджан экспортирует газ?

16:49 268

В январе–июле 2025 года Турция заняла лидирующее место среди стран-покупателей азербайджанского природного газа, на ее долю пришлось 40,2% от общего объема экспорта, свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

За отчетный период Азербайджан экспортировал более 14 млрд 409,69 млн кубометров газа (рост на 4,1%) на сумму свыше $5 млрд 269,1 млн (увеличение на 10,8%).

Поставки осуществлялись в шесть стран — Турцию, Италию, Грузию, Болгарию, Грецию и Сербию.

В тройку крупнейших импортеров азербайджанского газа вошли Турция, Италия и Грузия.

Турция импортировала более 5 млрд 791,6 млн кубометров (-0,7%) на сумму свыше $1 млрд 594,6 млн (-12,1%). Италия заняла второе место с долей 37,7%, получив 5 млрд 433,78 млн кубометров (-6,3%) на сумму более $2 млрд 743,65 млн (+19,9%). Грузия расположилась на третьей позиции с долей 9,9%, импортировав 1 млрд 434,4 млн кубометров (+в 2,3 раза) на сумму $159,56 млн (+в 1,5 раза).

Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 827
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ фото
16:11 467
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 798
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1456
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 1601
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 8887
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне фото
14:37 762
Украина начинает продавать оружие
Украина начинает продавать оружие
14:24 2466
Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 3110
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 3237
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7598

