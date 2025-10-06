USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Bakcell объявил победителя своей мегалотереи

16:55 175

Лидер инноваций Bakcell продолжает свою лотерею на основе искусственного интеллекта (ИИ). Первым победителем, выигравшим iPhone 17, стал Рафаэль Имамвердиев. Участники лотереи получают шанс выиграть iPhone 17 каждый день, Zeekr 001 - каждую неделю, а в финале автомобиль Porsche Cayenne. 

Пользователи могут увеличить свои шансы на победу, приобретая пакеты «Шанс» от Bakcell. Каждый пакет «Шанс» повышает вероятность выигрыша до восьми раз. Кроме того, с каждым пакетом участники получают бонусные внутрисетевые минуты. 

Например: пакет за 1 AZN включает 3 шанса и 10 внутрисетевых минут (наберите *808#3#YES); пакет за 5 AZN - 25 шансов и 100 минут (*808#25#YES); пакет за 20 AZN - 150 шансов и 400 минут (*808#150#YES). 

Подробнее о пакетах «Шанс» можно узнать по ссылке.

8 октября будет объявлен первый победитель автомобиля Zeekr 001. 

Подробная информация о лотерее Bakcell на основе ИИ доступна на официальной странице: lotereya.bakcell.com 

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 830
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ фото
16:11 469
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 800
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1457
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 1602
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 8887
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне фото
14:37 762
Украина начинает продавать оружие
Украина начинает продавать оружие
14:24 2466
Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 3110
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 3237
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7598

ЭТО ВАЖНО

Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 830
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ фото
16:11 469
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 800
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1457
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 1602
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 8887
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне фото
14:37 762
Украина начинает продавать оружие
Украина начинает продавать оружие
14:24 2466
Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 3110
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 3237
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7598
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться