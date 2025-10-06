USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Орбан Украине не помеха

считает Зеленский
16:58 169

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лишь затягивает, но не способен остановить необратимый процесс вступления Украины в Европейский союз. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщил РБК-Украина.

По его словам, вступление в ЕС – это осознанный выбор украинского народа. При этом Зеленский выразил убеждение, что венгерский народ поддерживает Украину, несмотря на позицию своего премьера.

«Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без. Потому что это выбор народа Украины. Изменение процедуры – это называется «найти путь, как без». Когда большинство стран, кроме Венгрии, поддерживают Украину, они понимают, как это нужно», – сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Президент Украины отметил, что Орбан в настоящее время тормозит процесс вступления страны в Евросоюз, что останется в истории. Он добавил, что именно венгерский премьер является единственным лидером, который препятствовал вступлению Украины в ЕС.

Зеленский указал, что Украина готова двигаться как по стандартной процедуре, так и по альтернативным путям, а при необходимости обратится за поддержкой к другим странам – членам ЕС.

Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 832
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ фото
16:11 469
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 801
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1458
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 1605
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 8890
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне фото
14:37 763
Украина начинает продавать оружие
Украина начинает продавать оружие
14:24 2467
Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 3111
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 3237
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7600

ЭТО ВАЖНО

Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 832
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ фото
16:11 469
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 801
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1458
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 1605
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 8890
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне фото
14:37 763
Украина начинает продавать оружие
Украина начинает продавать оружие
14:24 2467
Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 3111
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 3237
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7600
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться