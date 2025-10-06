Орбан Украине не помеха

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лишь затягивает, но не способен остановить необратимый процесс вступления Украины в Европейский союз. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщил РБК-Украина.

По его словам, вступление в ЕС – это осознанный выбор украинского народа. При этом Зеленский выразил убеждение, что венгерский народ поддерживает Украину, несмотря на позицию своего премьера.

«Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без. Потому что это выбор народа Украины. Изменение процедуры – это называется «найти путь, как без». Когда большинство стран, кроме Венгрии, поддерживают Украину, они понимают, как это нужно», – сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Президент Украины отметил, что Орбан в настоящее время тормозит процесс вступления страны в Евросоюз, что останется в истории. Он добавил, что именно венгерский премьер является единственным лидером, который препятствовал вступлению Украины в ЕС.

Зеленский указал, что Украина готова двигаться как по стандартной процедуре, так и по альтернативным путям, а при необходимости обратится за поддержкой к другим странам – членам ЕС.