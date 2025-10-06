USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Израиль депортировал Грету Тунберг

16:59 148

МИД Израиля сообщил о депортации в Грецию и Словакию 171 активиста, которые на судах «Флотилии стойкости» хотели доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Среди депортированных — шведская активистка Грета Тунберг.

«Среди депортированных есть граждане Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США», — сообщил израильский МИД в соцсети X. Актививистов ведомство назвало «провокаторами из «Флотилии ХАМАС».

Напомним, ВМС Израиля остановили «Флотилию стойкости», состоящую из почти 50 международных судов, которые направлялись в сектор Газа, 2 октября. В инициативе по прорыву морской блокады Газы участвовали более 500 активистов примерно из 40 стран, которые планировали доставить в зону боевых действий продовольствие и медикаменты. Израиль сообщал, что предлагал передать продукты через Италию, Грецию или католическую церковь, но активисты отказались и пошли «на провокацию». К тому же израильская сторона утверждает, что акция была фактически профинансирована ХАМАС.

Отметим, что Грета Тунберг уже участвовала в подобной акции в июне. Она и еще 11 активистов на яхте Madleen пытались подойти к берегу сектора Газа с гуманитарной помощью, но судно перехватили израильские военнослужащие. Вскоре активистку также депортировали.

Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 833
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ фото
16:11 469
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 802
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1459
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 1606
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 8893
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне фото
14:37 763
Украина начинает продавать оружие
Украина начинает продавать оружие
14:24 2468
Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 3113
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 3238
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7600

ЭТО ВАЖНО

Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 833
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ
Успех азербайджанских гребцов на III Играх стран СНГ фото
16:11 469
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 802
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1459
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 1606
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 8893
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне
Успешный старт клуба Tristar Triathlon на Ironman в Барселоне фото
14:37 763
Украина начинает продавать оружие
Украина начинает продавать оружие
14:24 2468
Реакция Ирана на турецкие санкции
Реакция Ирана на турецкие санкции
14:04 3113
Снесут ли историческое здание в центре Баку?
Снесут ли историческое здание в центре Баку? фото
13:24 3238
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 7600
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться