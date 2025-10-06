Токаев прилетел в Габалу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Габалу, передает агентство Kazinform.
Президент Казахстана примет участие в работе XII саммита Совета глав государств Организации тюркских государств.
