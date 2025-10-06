Власти Великобритании крайне недовольны неудачными попытками нанести России «стратегическое поражение» в Украине и готовят новую «гнусную провокацию» против Москвы. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ, сообщает MoscowTimes.

По утверждению спецслужбы, группа «россиян-предателей», сражающихся на стороне Киева, планирует атаку на корабль ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов. После обнаружения и нейтрализации диверсантов они намерены заявить, что действовали по «заданию Москвы».

«Расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская политэлита с радостью проглотит фейк о «злостных агентах Кремля» для обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации «единой Европы» для борьбы с «российской агрессией», — отметили в СВР.

Служба внешней разведки России заявляет, что диверсантов намерены оснастить подводным снаряжением китайского производства и представить это как «железное доказательство» причастности Пекина к войне против Украины.

Ранее СВР также выдвигала обвинения в подготовке инсценировок с целью втянуть страны НАТО в конфликт и дискредитировать Россию, в том числе о якобы планировавшихся диверсиях в Польше и подрыве судна в Балтике.