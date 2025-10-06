USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
TABIA Group представляет новую эру целостного оздоровления в Азербайджане — YENEE

19:00 309

Оздоровительная сфера Азербайджана делает шаг в будущее с запуском YENEE — инновационной программы холистического ухода от TABIA Group, созданной, чтобы помочь людям восстановить силы, гармонию и внутреннее равновесие.

Философия YENEE основана на балансе разума, тела и духа: объединяя проверенные временем практики с современным комфортом, она задает новый уровень культуры благополучия.

Пространство для трансформации

YENEE располагается в Lankaran Springs Wellness Resort - тихом уголке природы, окруженном густыми лесами, минеральными источниками и спокойной красотой Талышских гор. Сама природа становится частью процесса исцеления, создавая атмосферу покоя и обновления с первых минут пребывания.

Размещение сочетает элегантность и уют: просторные номера и люксы гармонично вписываются в окружающий пейзаж. Каждая деталь - от интерьеров до сервиса - продумана так, чтобы гости могли полностью погрузиться в философию YENEE.

Индивидуальные программы, основанные на науке

Путь YENEE начинается с персональной диагностики, включая подробный анализ крови, чтобы выявить особенности организма и выстроить оптимальный оздоровительный маршрут. Полученные данные становятся основой индивидуально подобранных процедур, обеспечивающих точность, эффективность и результат.

Неотъемлемая часть программы - персонализированное питание. Опытные нутрициологи разрабатывают меню, которое сочетает вкус и пользу: блюда из богатых питательными веществами ингредиентов способствуют естественной детоксикации, восстановлению энергии и поддержанию жизненного тонуса. Каждый прием пищи становится продолжением терапевтического пути и усиливает эффект процедур.

Что делает YENEE особенным

  1. Целостный подход – забота о теле, разуме и духе как едином целом.
  2. Иммерсивные программы - опыт, выходящий за рамки отдыха и вдохновляющий на позитивные перемены в жизни.
  3. Персонализация - от медицинских анализов до терапии и питания, каждая деталь подбирается индивидуально.
  4. Профессиональная команда – поддержка специалистов разных направлений, гарантирующих безопасность и результат.

Новый этап в wellness-культуре Азербайджана

С запуском YENEE компания TABIA Group не просто следует мировым wellness-трендам, но и создает уникальный продукт, вдохновленный природным богатством Азербайджана и основанный на международных стандартах ухода. Этот проект делает страну новой точкой притяжения для тех, кто ищет не просто отдых, а глубокое восстановление и обновление.

"YENEE — это возможность остановиться, вдохнуть и вновь почувствовать связь с собой. Это не просто программа - это новый взгляд на жизнь".

Бронирование и доступность

Программы YENEE уже доступны в Lankaran Springs Wellness Resort — от коротких ретритов до длительных трансформационных программ.

📞 Для бронирования: +99410 230 59 86

🌐 www.yenee.az

Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр
Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр фото; обновлено 17:51
17:51 4861
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
19:11 482
Коммунисту Самедову продлили арест
Коммунисту Самедову продлили арест
18:53 795
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ обновлено 19:05
19:05 1494
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 2302
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема; все еще актуально
5 октября 2025, 22:53 5839
Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 3088
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 1741
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1914
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 2576
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 10439

