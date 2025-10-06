TABIA Group представляет новую эру целостного оздоровления в Азербайджане — YENEE

Оздоровительная сфера Азербайджана делает шаг в будущее с запуском YENEE — инновационной программы холистического ухода от TABIA Group, созданной, чтобы помочь людям восстановить силы, гармонию и внутреннее равновесие.

Философия YENEE основана на балансе разума, тела и духа: объединяя проверенные временем практики с современным комфортом, она задает новый уровень культуры благополучия.

Пространство для трансформации

YENEE располагается в Lankaran Springs Wellness Resort - тихом уголке природы, окруженном густыми лесами, минеральными источниками и спокойной красотой Талышских гор. Сама природа становится частью процесса исцеления, создавая атмосферу покоя и обновления с первых минут пребывания.

Размещение сочетает элегантность и уют: просторные номера и люксы гармонично вписываются в окружающий пейзаж. Каждая деталь - от интерьеров до сервиса - продумана так, чтобы гости могли полностью погрузиться в философию YENEE.

Индивидуальные программы, основанные на науке

Путь YENEE начинается с персональной диагностики, включая подробный анализ крови, чтобы выявить особенности организма и выстроить оптимальный оздоровительный маршрут. Полученные данные становятся основой индивидуально подобранных процедур, обеспечивающих точность, эффективность и результат.

Неотъемлемая часть программы - персонализированное питание. Опытные нутрициологи разрабатывают меню, которое сочетает вкус и пользу: блюда из богатых питательными веществами ингредиентов способствуют естественной детоксикации, восстановлению энергии и поддержанию жизненного тонуса. Каждый прием пищи становится продолжением терапевтического пути и усиливает эффект процедур.