Газовое счастье привалило иранцам

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад сообщил об обнаружении около 280 млрд кубометров природного газа на месторождении Пазан в южной провинции Фарс. Об этом сообщает агентство Shana.

«Это месторождение с запасом в 10 трлн кубических футов газа (около 283 млрд кубометров) может сыграть важную роль в устранении энергетического дисбаланса страны в ближайшие годы», – приводит его слова агентство Shana.

По словам министра, при коэффициенте извлечения 0,7, который используется в стране, извлекаемые запасы на месторождении Пазан могут составить около 7 трлн кубических футов газа. Это эквивалентно 7 тысячам дней добычи на одной из фаз крупнейшего месторождения Южный Парс, пояснил глава ведомства.

Вместе с тем Пакнежад уточнил, что приступить к разработке новых запасов удастся не ранее чем через 40 месяцев.