USD 1.7000
EUR 1.9927
RUB 2.0663
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Газовое счастье привалило иранцам

17:31 1638

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад сообщил об обнаружении около 280 млрд кубометров природного газа на месторождении Пазан в южной провинции Фарс. Об этом сообщает агентство Shana.

«Это месторождение с запасом в 10 трлн кубических футов газа (около 283 млрд кубометров) может сыграть важную роль в устранении энергетического дисбаланса страны в ближайшие годы», – приводит его слова агентство Shana.

По словам министра, при коэффициенте извлечения 0,7, который используется в стране, извлекаемые запасы на месторождении Пазан могут составить около 7 трлн кубических футов газа. Это эквивалентно 7 тысячам дней добычи на одной из фаз крупнейшего месторождения Южный Парс, пояснил глава ведомства.

Вместе с тем Пакнежад уточнил, что приступить к разработке новых запасов удастся не ранее чем через 40 месяцев.

Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр
Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр фото; обновлено 17:51
17:51 4861
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
19:11 484
Коммунисту Самедову продлили арест
Коммунисту Самедову продлили арест
18:53 797
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ обновлено 19:05
19:05 1494
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 2303
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема; все еще актуально
5 октября 2025, 22:53 5840
Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 3090
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 1741
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1915
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 2576
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 10439

ЭТО ВАЖНО

Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр
Алиев заявил, что Азербайджан будет поддерживать Северный Кипр фото; обновлено 17:51
17:51 4861
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
Нетаньяху: Если бы «Аль-Каиде» дали государство после 11 сентября…
19:11 484
Коммунисту Самедову продлили арест
Коммунисту Самедову продлили арест
18:53 797
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ
У азербайджанских баскетболисток серебро Игр СНГ обновлено 19:05
19:05 1494
Выборы не для смены власти
Выборы не для смены власти новое время
15:49 2303
Народная революция не состоялась
Народная революция не состоялась главная тема; все еще актуально
5 октября 2025, 22:53 5840
Когда закончится война в Украине
Когда закончится война в Украине прогноз Кима
16:36 3090
Абульфаз Сариджанов перед судьей
Абульфаз Сариджанов перед судьей
16:03 1741
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот
Нелегка участь жителей поселка Бина: люди живут среди нечистот поговорим о наших проблемах
14:02 1915
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
В Армении засекретили отчет о 44-дневной войне
15:18 2576
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только
Украинцы поразили крупнейшую нефтебазу Крыма и не только видео; обновлено 15:06
15:06 10439
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться